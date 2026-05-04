В Атлантичному океані знайшли уламки затонулого під час Першої світової війни американського корабля (Фото: U.S. Coast Guard/Gasperados Dive Team)

Про це повідомляє CBS News. Судно зникло ще під час Першої світової війни, у 1918 році. Це сталося після атаки німецького підводного човна. Тоді на борту загинула 131 людина, серед яких військові США та британські цивільні.

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Драйвери волонтерської команди Гасперадос працювали разом з істориками і дослідниками, а для пошуку використовували дані про морське дно та німецькі архівні документи. Як зазначає видання, уламки знайшли на глибині близько 91 метра приблизно за 80 кілометрів від узбережжя Корнуолла.

Пошуки тривали з травня 2023 року. Останнє занурення мало бути фінальним, але якраз воно і виявилось успішним — водолази натрапили на корабель.

Це відкриття — результат трьох років досліджень і занурень. «Тампа» має величезне значення для США та родин загиблих. Нарешті відоме місце їхнього останнього спочинку, — цитують на сайті керівника команди дайверів Стіва Мортімера.

За понад сто років під водою судно сильно пошкодили корозія та шторми, проте фахівцям вдалося розпізнати характерні деталі. зокрема якорі, двигун, частини озброєння, боєприпаси й ілюмінатори. На борту також виявили посуд із написом «Нью-Джерсі» — це доводило американське походження судна.

Зібрані медіаматеріали дайвери передали Береговій охороні США. Детальні перевірки та аналізи підтвердили теорію, що це судно USCGC Tampa. Корабель планують досліджувати за допомогою автономних систем і робототехніки.

Під час Першої світової війни Tampa супроводжував конвої між Гібралтаром і південним узбережжям Англії, захищаючи їх від німецьких підводних човнів. 26 вересня 1918 року він відокремився від конвою через критично низький запас вугілля і попрямував до порту в Уельсі.

Увечері судно помітив німецький підводний човен і атакував його торпедою. Після влучання стався ще один потужний вибух — ймовірно, через займання вугільного пилу або детонацію боєприпасів на борту. У результаті корабель затонув за лічені хвилини.

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Уся команда загинула, а ця катастрофа стала найбільшою втратою ВМС США під час Першої світової війни.