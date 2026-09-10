Російські воєнкори визнають українські контратаки на Лиманському напрямку та дедалі частіше критикують поширену в армії РФ практику подання брехливої інформації про ситуацію на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за середу, 9 вересня.

Тоді воєнкори РФ заявили, що становище російських військ у районі Лимана погіршується, через що окупантам довелося залишити деякі передові позиції, не уточнюючи, про які саме ділянки йдеться. Один із воєнкорів зазначив, що українські військові проводять контратаки в цьому районі вже кілька місяців, хоча російське військове командування та карти інших воєнкорів раніше створювали «значно оптимістичнішу картину».

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За його словами, так звані «красиві доповіді», якими російські воєнні блогери називають неправдиві звіти про становище на фронті, «необхідно повністю заборонити». На цьому тлі українські військові нещодавно продемонстрували, що повністю контролюють Святогірськ на північний захід від Лимана — лише через кілька днів після заяви диктатора РФ Володимира Путіна про нібито контроль російських сил над цим населеним пунктом, нагадали в Інституті вивчення війни.

Російські воєнкори визнали спростування Україною пропагандистських заяв Путіна щодо Святогірська та дедалі активніше висловлюють невдоволення брехливими повідомленнями російських посадовців про просування військ, особливо на Лиманському напрямку, додали аналітики.

Вони зазначили, що водночас точні масштаби змін лінії фронту на Лиманському напрямку наразі залишаються невизначеними через недостатню кількість відкритих даних про результати нещодавньої української контратаки. В ISW підкреслили, що їхня методика картографування, ймовірно, недооцінює масштаби українських успіхів у цьому районі. У міру появи нових відкритих даних можна буде точніше встановити територію, яку вдалося відбити українським силам, додали там.

8 вересня повідомлялось, що Сили оборони України розпочали контрнаступальну операцію поблизу Лимана на Донеччині ще на початку травня, і, за словами OSINT-аналітика Клемана Молена, протягом чотирьох місяців вона залишалася засекреченою.

За його даними, українські військові звільнили низку сіл, а згодом повністю зрізали російський виступ, відкинувши окупантів за річку Жеребець. При цьому поінформовані джерела BBC підтвердили проведення операції, але зазначили, що вона ще триває.