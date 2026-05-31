Компанія AAFS Infrastructure and Energy, пов’язана з оточенням президента США Дональда Трампа , отримала контракти на понад $1 млрд у Боснії і Герцеговині після скасування санкцій США проти проросійського політика Мілорада Додіка.

Про це йдеться в розслідуванні The Guardian.



За даними видання, у березні боснійська влада без конкурентного тендера визначила AAFS підрядником будівництва стратегічного газопроводу Південний інтерконектор. Він має з'єднати газові системи Хорватії та Боснії і Герцеговини для постачання американського газу.

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The Guardian пише, що компанія близька до отримання концесії на будівництво газопроводу вартістю 300 млн євро та трьох електростанцій на 900 млн євро. Водночас, за даними журналістів, AAFS не має досвіду реалізації великих інфраструктурних проєктів, а джерела її фінансування залишаються невідомими.

Серед американських партнерів і акціонерів компанії видання називає Джессі Бінналла, юриста родини Трампів, та Джо Флінна — брата колишнього радника з нацбезпеки США Майкла Флінна.

За даними The Guardian, просуванню проєкту передували кулуарні домовленості з лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком, якого видання називає союзником російського диктатора Володимира Путіна.

Адміністрація Джо Байдена раніше запровадила санкції проти Додіка та членів його родини через корупційні звинувачення. Після повернення Трампа до Білого дому Додік розпочав лобістську кампанію для скасування обмежень, а в жовтні адміністрація Трампа зняла санкції без пояснень, пише The Guardian.

Після цього Боснію відвідав Дональд Трамп-молодший. Невдовзі Додік погодився не блокувати будівництво газопроводу для AAFS, хоча раніше сербська сторона могла накласти вето на проєкт.

The Guardian зазначає, що новий газопровід мав би зменшити залежність Боснії від російського газу, однак непрозорість угоди викликала занепокоєння в ЄС. За даними видання, Брюссель попередив боснійське керівництво, що такі дії можуть загрожувати євроінтеграції країни та фінансовій підтримці.