Близько 20 млн тонн нафти на рік. У Fire Point та Генштабі ЗСУ підтвердили ураження одного з найбільших НПЗ Росії — відео

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод (НПЗ) Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області країни-агресорки РФ за допомогою безпілотників FP-1.

Про це у неділю, 30 серпня, повідомили в українській оборонній компанії Fire Point, публікуючи відповідні кадри.

Там зазначили, що цей російський НПЗ входить до структури Сургутнефтегаза та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-агресорки. Його потужність — близько 20 млн тонн нафти на рік.

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Ураження НПЗ також підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Він є другим за потужністю нафтопереробним заводом РФ та найбільшим на Північному Заході країни.

Завод виробляє моторні палива, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ, підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Кірішський НПЗ має важливе значення для паливного забезпечення Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей, наголосили Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ.

Раніше 30 серпня у Ленінградській області РФ поскаржилися на атаку безпілотників. Повідомлялося про удар та пожежу на НПЗ.