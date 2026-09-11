«Скучив?» Fire Point підтвердила удар по Ozon в російському Саратові, в Мережі публікують нові кадри пожежі — відео

Склад Ozon у російському Саратові після атаки, 11 вересня 2026 року (Фото: Fire Point / Telegram)

В офіційному Telegram-каналі компанії з’явилося фото масштабної пожежі с коротким коментарем: «OZON, скучив за FP?».

Також компанія повідомила, що складський комплекс атакували дрони FP-1.

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Площа знищеного складу становила 85 000 м². Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 млн одиниць товару, зазначили в Fire Point.

Своєю чергою український Telegram-канал Exilenova+, публікуючи кадри пожежі, саркатично зазначив, що «Ozon в Саратові сьогодні працювати не буде».

Раніше 11 вересня російська компанія підтвердила, що в Саратові уночі під атакою БпЛА був логістичний центр та хаб доставки Ozon, а на місці спалахнула пожежа.

Ozon також визнав, що нові замовлення клієнтів у Саратові та області компанія наразі не приймає, а частину замовлень буде скасовано.