У Fire Point підтвердили ураження одного з найбільших НПЗ Росії — відео

Нафтопереробний завод у Нижньокамську було уражено БПЛА FP-1, заявили в компанії Fire Point (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Про це повідомили в українській оборонній компанії Fire Point, опублікувавши кадри прольоту безпілотників, які були відзняті очевидцями.

В описі до відео зазначається, що Танеко — один із найбільших нафтопереробних комплексів країни-агресорки РФ із проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне паливо, бензин і широкий спектр інших нафтопродуктів.

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20 серпня близько 06:00 влада Татарстану заявила про загрозу атаки безпілотників у кількох містах республіки, серед яких був і Нижньокамськ.

OSINT-канали повідомляли, що безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Мер Ніжньокамська підтвердив атаку, але стверджував, що «силами ППО було успішно відбито чергову масовану атаку на наш район».

Це не перша атака на даний НПЗ. Зокрема ураження НПЗ Танеко у Нижньокамську Генеральний штаб ЗСУ підтверджував 10 серпня.