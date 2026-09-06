Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point підтвердила удар по Рязанському нафтопереробному заводу у російській Рязані.

У компанії зазначили, що Сили оборони України уразили НПЗ за допомогою безпілотника FP-1.

«Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік», — йдеться в описі до відео.

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На території підприємства після атаки спалахнула пожежа.

Раніше 6 вересня повідомлялося, що дрони у ніч проти неділі атакували Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у країні-агресорці.

29 липня Рязанський НПЗ зупиняв переробку сирої нафти після атаки українських дронів, повідомляло агентство Reuters. За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Минулого року він виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизеля та 4,3 млн тонн мазуту.