Один із найбільших у Росії. В Fire Point показали кадри атаки на Рязанський НПЗ — відео
Сили оборони уразили Рязанський НПЗ за допомогою БпЛА FP-1 (Фото: Скриншот відео / Fire Point / Telegram)
Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point підтвердила удар по Рязанському нафтопереробному заводу у російській Рязані.
У компанії зазначили, що Сили оборони України уразили НПЗ за допомогою безпілотника FP-1.
«Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших НПЗ Росії, потужністю близько 17 млн тонн нафти на рік», — йдеться в описі до відео.
На території підприємства після атаки спалахнула пожежа.
Раніше 6 вересня повідомлялося, що дрони у ніч проти неділі атакували Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у країні-агресорці.
29 липня Рязанський НПЗ зупиняв переробку сирої нафти після атаки українських дронів, повідомляло агентство Reuters. За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти, що становило близько 4,9% від загального обсягу переробки нафти в Росії.
Минулого року він виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизеля та 4,3 млн тонн мазуту.