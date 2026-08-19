У Китаї перевіряють найвідомішого коміка через жарт над піснею Комуністичної партії, його виступи скасували

У Китаї влада розпочала перевірку відомого коміка Го Деґана після його жарту під час виступу, а частину запланованих концертів артиста скасували.

Про це у вівторок, 18 серпня, пише CNN.

Там зазначили, що причиною стала імпровізація на основі революційної пісні, яку він виконав у місті Ухань наприкінці липня.

Під час виступу комік змінив один із рядків композиції Playing my beloved pipa, яка присвячена комуністичним партизанам, що воювали проти японських військ під час японсько-китайської війни. Замість оригінального «все спокійно на озері Вейшань» він жартівливо заспівав «все спокійно в Забороненому місті».

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Згадка про Заборонене місто могла бути чутливою для китайської влади, оскільки цей палацовий комплекс протягом століть був резиденцією імператорів і символом державної влади, уточнили в CNN. Там додали, що через його історичний зв’язок із правителями країни така згадка може мати політичний підтекст.

Після цього на артиста поскаржилися до місцевого управління культури й туризму, звинувативши його у «спотворенні та вульгаризації класичного революційного твору, а також порушенні суспільної моралі».

У відомстві заявили, що змінений фрагмент не був зазначений у матеріалах, які організатори заздалегідь подавали на погодження. Через це виступ можуть розглядати як порушення правил проведення комерційних заходів. Уханське управління культури й туризму підтвердило, що перевірка триває, але не повідомило, коли її завершать.

Го Деґан є одним із найвідоміших китайських коміків і вважається людиною, яка сприяла популяризації традиційного жанру китайського гумору «сяншен». Він також є співзасновником театральної компанії Qilin, яка займається популяризацією традиційного мистецтва. На момент початку перевірки артист перебував у турі, присвяченому 10-річчю його театральної компанії. Водночас деякі наступні виступи скасували.

У CNN нагадали, що у 2023 році коміка Лі Хаоші оштрафували на 14,7 млн юанів після виступу, у якому він використав вислів, пов’язаний із Народно-визвольною армією Китаю. Того ж року йому заборонили виступати.

У 2022 році іншого коміка, Лі Бо, оштрафували на 50 тисяч юанів через жарти про карантинні обмеження під час пандемії COVID-19 у Шанхаї, додали у виданні.