З Віденського музею викрали намисто з понад 600 діамантів, яке належало єгипетській королеві

З музею у Відні викрали намисто з 673 діамантами (Фото: Віденська поліція)

Про це 28 серпня повідомило медіа Kurier.

Як розповіли у поліції, двоє чоловіків зайшли до музею як звичайні відвідувачі, а потім розбили скляну вітрину й забрали кольє. Правоохоронці припускають, що зловмисники заздалегідь знали, який саме експонат хочуть викрасти.

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Точна вартість прикраси наразі невідома, однак у поліції зазначають, що вона є дуже високою.

Викрадене кольє виготовлене з платини та прикрашене 673 діамантами загальною вагою 200 каратів. Прикрасу створили на замовлення єгипетської королівської родини.

Вперше королева Назлі одягнула кольє у 1939 році - на весілля своєї доньки Фавзії з іранським кронпринцом, майбутнім шахом Мохаммадом Резою Пахлаві.

Викрадене кольє було представлено на виставці Glanzstücke, яка нині проходить у музеї. Вона об'єднує близько 500 експонатів, зокрема понад 300 ювелірних виробів французького дому Van Cleef & Arpels та понад 200 предметів із колекції самого музею.

Поліція розпочала розшук викрадачів, до нього залучили службового собаку.

Правоохоронці також отримали зображення підозрюваних: це чоловіки зростом приблизно 170−175 сантиметрів, худорлявої статури, з темним волоссям і темними бородами. Грабіжники були одягнені у чорний верхній одяг і темне спортивне взуття з білою підошвою.

В Іспанії тим часом пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби на майже 2 млн євро

Королева Єгипту Назлі (1894−1978) була дружиною короля Фуада I та матір'ю короля Фарука I. Вона народилась в аристократичній єгипетсько-турецькій родині й здобула освіту як в Єгипті, так і в Європі, що сформувало її космополітичний погляд на життя.

У 1919 році Назлі Сабрі вийшла заміж за султана Фуада, який згодом став королем Єгипту, і стала королевою-консортом — це термін, яким позначають дружину чинного правителя.

Шлюб Назлі з королем Фуадом, відомим своїм суворим і владним характером, був непростим. Будучи королевою, вона викликала захоплення своєю елегантністю та сучасним смаком, але її вплив на політичні справи був обмежений діями чоловіка.

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Після смерті Фуада в 1936 році її син Фарук став королем, і Назлі отримала почесний титул королеви-матері.