Станом на 8 травня загалом в аеропортах півдня Росії затримано і скасовано понад 80 рейсів (Фото: Теlegram/Осторожно, новости)

Російські аеропорти зіткнулися з повторенням колапсу першого дня війни. Унаслідок удару дрона по офісу аеронавігації в Ростові-на-Дону 13 аеропортів півдня Росії можуть закрити до 12 травня, повідомляє Агентство.

Журналісти заявили, що проблема торкнулася й аеропортів Москви, де скасовано і затримано сотні рейсів.

Агентство порівнює колапс із тим, що відбувався в перший день повномасштабної війни, коли через бойові дії припинили працювати понад десять аеропортів. Тоді пасажирів, які застрягли, вивозили автобусами і поїздами. Так само російська влада має намір чинити і цього разу.

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Повідомлення NOTAM свідчить, що повітряний простір над півднем Росії обмежено до 12 травня. У Росавіації заявили, що це рішення може бути переглянуте в бік скорочення терміну.

В Асоціації туроператорів Росії (АТОР) повідомили, що загалом в аеропортах півдня Росії затримано і скасовано понад 80 рейсів. У московських Шереметьєво, Домодєдово і Внуково, за підрахунками ЗМІ, до 12-ї години скасовано понад 200 рейсів, 377 затримано. З них 79 рейсів скасовано і 205 затримано в Шереметьєво, 115 скасовано і 118 затримано у Внуково, 15 скасовано і 54 затримано в Домодєдово.

У Внуково пасажири змушені сидіти і лежати на підлозі, частина з них чекає на свої рейси вже понад добу (напередодні аеропорт не працював майже 18 годин).

В аеропортах застрягли щонайменше 14 тисяч людей. Найскладніша ситуація в Сочі, де нові обмеження наклалися на «масштабні збої в розкладі останніх двох діб».

Проблема, ймовірно, буде збільшуватися. В АТОР очікують, що скасування міжнародних рейсів торкнеться близько 3 тисяч пасажирів і призведе до збоїв у розкладі зворотних рейсів з інших країн до Росії.

8 травня на тлі атаки дронів російська влада призупинила роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

Роботу регіонального центру в Ростові-на-Дону, який керує повітряним рухом на півдні РФ, тимчасово скориговано. Причиною стало влучання БПЛА в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії.