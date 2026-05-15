«Надзвичайно складно, але не неможливо». У Китаї чоловік, який втратив обидві руки внаслідок нещасного випадку, став світовим рекордсменом

48-річний чоловік з Китаю, який у 8 років втратив обидві руки внаслідок удару електричним струмом, перетворив свою інвалідність на суперсилу й став світовим рекордсменом.

Про це повідомляють у Книзі рекордів Гіннеса. Чоловіка звати Лі Фенцян, він встановив рекорд за найшвидше вдягання та зняття шкарпеток ногами — всього за 25,73 секунди.

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У віці восьми років Лі втратив втратив руки у віці восьми років після випадкового контакту з високовольтним дротом. Той рік, каже китаєць, змінив його життя, проте не забрав мужності жити. За його словами, навчитися робити все ногами було «надзвичайно складно, але не неможливо».

Після втрати рук Лі довелося заново вчитися всьому: їсти, одягатися, писати, навіть користуватися туалетом. Для чоловіка мозолі на пальцях ніг, судоми та падіння були звичайною справою, проте він вирішив не здаватися.

«Я сказав собі: або прийми свою долю, або борися за неї. Я обрав друге; використання ніг замість рук стало процесом навчання на все життя. Мій девіз: „Те, що інші роблять руками, я можу зробити ногами“. З дитинства я чув безліч запитань: „Як ти це робиш без рук?“ Я хотів довести своїми діями, що фізичні обмеження не означають обмеження можливостей», — цитують на сайті рекордсмена.

Для того, щоб встановити рекорд, Лі довго тренувався / Фото: Guinness World Records

Виклик із шкарпетками був не заради видовищності, додає він, а щоб перевірити себе й розширити межі можливого. Щоб встановити рекорд, Лі щодня тренувався під час перерв між роботою. Він засікав час, поки рухи не стали автоматичними.

«Я знав, що це не випадкове натхнення, а результат десятиліть наполегливості. І якщо я й відчував радість, то не через сам рекорд, а через думку, що, можливо, якась дитина з інвалідністю, побачивши це, надихнеться і спробує ще раз — це найважливіша нагорода для мене», — каже Лі.

Зараз чоловік роздумує про, щоб встановити ще один рекорд і чого він ще зможе досягнути, використовуючи лише ноги.