Кім Чен Ин особисто стежив за запуском. КНДР випробувала нові ракети з елементами штучного інтелекту

Північна Корея випробувала тактичні балістичні ракети, реактивні артилерійські системи і високоточні крилаті ракети на базі штучного інтелекту, заявивши про їхню готовність до сучасної війни.

Про це пише Центральне телеграфне агентство Кореї.

Там зазначили, що за випробуваннями особисто спостерігав диктатор КНДР Кім Чен Ин.

Під час випробувань перевіряли потужність спеціальних бойових частин для тактичних ракет, надійність навігаційної системи 240-міліметрового реактивного снаряда та точність крилатих ракет із системами наведення на базі ШІ.

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За словами Кім Чен Ина, модернізація озброєння та автоматизованих пускових систем дозволила пристосувати їх до умов сучасної війни та підвищити бойову ефективність.

КНДР заявила, що її нові крилаті ракети з ШI-наведенням для прикордонних артпідрозділів можуть точно вражати цілі на відстані до 100 км.

18 травня Кім Чен Ин заявив про посилення військових підрозділів і створення «неприступної фортеці» на кордоні з Південною Кореєю. Диктатор КНДР також анонсував реорганізацію армії та зміцнення прикордонних військ для «стримування війни».

19 квітня повідомлялось, що КНДР запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря. У Сеулі заявили, що стежать за можливими новими запусками разом зі США та Японією.

