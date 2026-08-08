Кім Чен Ин на зустрічі з ветеранами війни під час державних заходів з нагоди 73-ї річниці перемир’я у Корейській війні, Пхеньян, Північна Корея, 28 липня 2026 року (Фото: KCNA via REUTERS)

Кореєзнавець Микола Поліщук в інтерв'ю Radio NV розповів, як режим Кім Чен Ина у Північній Кореї розподіляє кошти, отримані від Росії за оборонними замовленнями та за зброю для війни проти України.

Фахівець припустив, що нині бюджет КНДР «зараз більше, ніж на половину формується з російських оборонних замовлень», що дає змогу північнокорейському режиму послабити економічну залежність від Китаю.

Реклама

«Частково ці гроші привласнюються їхньою [північнокорейською] елітою, ховаються десь у банках, переважно Гонконгу і Макао, де, як вважається, є таємні схованки і в Кім Чен Ина, і його родини. Ще його покійний брат начебто був відповідальний за ці всі таємні рахунки», — пояснив аналітик.

Інша частина російських коштів, за словами Поліщука, йде на подальшу мілітаризацію КНДР, її оборонно-промисловий комплекс, «частково на розвідку, тому що всі їхні оборонні ініціативи, як правило, крадені: то в колишньому СРСР, то в Китаї, і доведені вже корейськими інженерами до кінцевого стану».

Ще частина вкладається в інфраструктуру і деяке поліпшення народного добробуту, пояснив фахівець і додав, що пропаганада подає це як наслідки «мудрого керівництва товариша Кім Чен Ина».

5 серпня агентство Reuters повідомило із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, що КНДР планує розгорнути у РФ ракетний підрозділ у складі 90 військовослужбовців, шести пускових установок та до 120 балістичних ракет KN-23 та KN-24 (хоча остаточно його склад Москва та Пхеньян мають узгодити у вересні).

Північнокорейські балістичні ракети вважаються менш точними, ніж їхні російські аналоги (Іскандер для KN-23), а удари ними по Україні вже призводили до значних жертв серед цивільного населення. Серед нещодавніх прикладів — загибель багатодітної родини в селі Радушне (Дніпропетровська область) 30 липня, коли РФ вдарила балістичною ракетою KN-23 вперше з серпня 2025 року.