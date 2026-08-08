Хоча північнокорейська економіка продовжує перебувати у жалюдгідному стані, КНДР стала головним бенефіціаром від російської війни проти Україні, а гроші з Москви зміцнюють режим Кім Чен Има через відносне покращення добробуту населення у Північній Кореї.

Такою думкою в інтерв'ю Radio NV поділився кореєзнавець Микола Поліщук. Він прокоментував запитання про те, що отримає КНДР від нових поставок балістичних ракет у Росію та розгортання свого ракетного підрозділу у РФ, про що нещодавно попередило ГУР Міноборони України.

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«Без сумніву, Північна Корея отримає гроші. Це країна, яка стала максимальним бенефіціаром російського вторгнення, бо їхній бюджет, думаю, зараз більше, ніж на половину формується з російських оборонних замовлень», — підкреслив Поліщук.

І хоча, за його словами, громадяни КНДР уже звикли до злиденного існування, «навіть зараз для північного корейця життя стало краще, ніж років 10 тому, він це однозначно відчуває». «Хоча, можливо, в абсолютних величинах північнокорейська економіка виглядає досить жалюгідно», — нагадав експерт про відносність такого «покращення».

Він нагадав, що за роки війни КНДР могла отримати від Росії $11−15 млрд, що «співмірно з їхнім річним бюджетом».

Поліщук розповів, що хоча частину цих грошей привласнює режим, а левова частка іде на подальшу мілітаризацію Північної Кореї, частина коштів все ж «вкладається в інфраструктуру і підняття народного добробуту». «Бо північні корейці стали жити краще. У них з’явились якісь мобільні додатки, таксі там майже не було, зараз це абсолютно нормально. З’явився свій якийсь внутрішній інтернет, з’явились сауни. Кім Чен Ин недавно інспектував термальні джерела. З’явились якісь елементи, які можна розглядати як ознаки розкоші, в порівнянні з тим, що було в КНДР раніше. Будуються цілі житлові квартали, які заселяють народом, порівняно безкоштовно», — розповів кореєзнавець.

Водночас, за його словами, режим та пропаганада у КНДР використовують такі зміни «по повній програмі, доводячи, що це все не завдяки російським грошам, а завдяки мудрому керівництву товариша Кім Чен Ина».

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5 серпня агентство Reuters повідомило із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, що КНДР планує розгорнути у РФ ракетний підрозділ у складі 90 військовослужбовців, шести пускових установок та до 120 балістичних ракет KN-23 та KN-24 (хоча остаточно його склад Москва та Пхеньян мають узгодити у вересні).

Північнокорейські балістичні ракети вважаються менш точними, ніж їхні російські аналоги (Іскандер для KN-23), а удари ними по Україні вже призводили до значних жертв серед цивільного населення. Серед нещодавніх прикладів — загибель багатодітної родини в селі Радушне (Дніпропетровська область) 30 липня, коли РФ вдарила балістичною ракетою KN-23 вперше з серпня 2025 року.