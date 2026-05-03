Нові супутникові знімки зафіксували на одному з майданчиків одразу кілька типів перспективної авіаційної техніки (Фото: twz)

На супутникових знімках помітили одразу кілька типів новітніх китайських безпілотників , зокрема апарат із розмахом крил близько 53 метрів. За розмірами він наближається до американського стелс-бомбардувальника B-2 Spirit.

Про це повідомляє військовий портал The War Zone.



За даними видання, нові супутникові знімки зафіксували на одному з майданчиків одразу кілька типів перспективної авіаційної техніки. Найбільший із помічених апаратів аналітики неофіційно називають Монстр Малан. Частина експертів ідентифікує його як WZ-X.

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Фото: twz

Його розмах крил оцінюють приблизно у 53 метри. Це зіставно з габаритами американського стратегічного стелс-бомбардувальника B-2 Spirit і робить апарат одним із найбільших відомих безпілотників такого класу.

Поруч із ним на знімках помітили ще один великий дрон. Його розмах крил менший — близько 42 метрів, однак сама конструкція виглядає масивнішою. Аналітики припускають, що ці апарати можуть мати різне призначення.

Один із можливих сценаріїв — розвідка, спостереження та збір даних завдяки здатності тривалий час перебувати в повітрі. Інший — виконання далеких ударів із великим бойовим навантаженням.

Обидва типи дронів мають ознаки конструкції «літаюче крило», яка використовується для зниження помітності на радарах. Це вказує на ставку Китаю не лише на дальність і вантажопідйомність, а й на малопомітність.

The War Zone зазначає, що такі апарати вже кілька місяців перебувають у фазі активних польотів. Китайська авіаційна промисловість, за оцінками видання, різко нарощує інвестиції саме в сегмент великих бойових безпілотників.

Окремий напрямок — так звані колаборативні бойові літаки. Йдеться про безпілотні системи, які можуть діяти разом із пілотованими винищувачами та брати на себе найризикованіші завдання.

Масштаб випробувань свідчить, що Пекін готується до довгострокового технологічного протистояння в повітрі. Водночас точні характеристики, назви та бойові можливості більшості цих розробок залишаються засекреченими.

На цьому тлі напруга навколо Тайваню залишається одним із ключових факторів у відносинах США та Китаю. Американські аналітики попереджають, що Вашингтон одночасно стикається з навантаженням на кількох напрямках, зокрема через війну з Іраном, тоді як Китай продовжує нарощувати військово-технологічні можливості.