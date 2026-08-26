Китай постачає Росії компоненти та технології , які допомагають їй удосконалювати шахеди, зокрема робити їх швидшими та складнішими для перехоплення.

Про це у вівторок, 25 серпня, пише The Wall Street Journal.

Там наголосили, що нові модифікації шахедів за своїми характеристиками вже більше нагадують ракети та можуть розвивати швидкість до приблизно 480 км/год, що майже втричі перевищує показники старіших версій. За словами українських посадовців, які досліджували збиті безпілотники, поява таких моделей стала можливою завдяки китайським підприємствам, що постачали для них двигуни.

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Чинні та колишні американські посадовці, а також аналітики підкреслили, що Китай уже тривалий час є одним із головних постачальників комплектуючих для шахедів, зокрема деталей двигунів, сервомоторів і гіроскопів.

Українські посадовці та аналітики зазначили, що з часом у шахедах стає дедалі менше західних компонентів, водночас їхні системи навігації та ударні можливості вдосконалюються. За словами українського дослідника Олександра Заруби, у нових безпілотниках частіше виявляють антени, модеми та SIM-карти для коригування маршруту через місцеві мережі, причому значна частина цих деталей має китайське походження.

Українська влада пов’язує китайську компанію Telefly Telecommunications Equipment із виробництвом турбореактивних двигунів для шахедів. Компанію заснували у 2010 році в Шеньчжені. Основний профіль підприємства — комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, водночас воно також продає власні мікротурбореактивні двигуни, які використовують у безпілотниках.

Після того як Україна повідомила про виявлення двигунів Telefly у російських дронах, з англомовної версії сайту компанії зник розділ із турбореактивними двигунами. Водночас відповідна продукція досі доступна на китайськомовних та інших мовних версіях сайту, а також у каталогах інших китайських продавців.

«Тривалий час основна увага під час виробництва шахеда була зосереджена на отриманні західних комплектуючих. Вони приділяли цьому багато уваги. Тепер, думаю, ситуація змінилася, оскільки Китай став краще виробляти такі комплектуючі та технології», — сказала колишня посадовиця Міністерства фінансів США Керрі Бітсофф.

5 травня WSJ повідомляло, що Росія та Іран нарощують закупівлю китайських комплектуючих для виробництва ударних дронів, зокрема шахедів, попри санкції США та ЄС. За даними видання, Китай фактично не перешкоджає цим поставкам, а його компанії експортують до РФ та Ірану двигуни, акумулятори, чипи, гіроскопи й інші деталі, які можуть використовуватися у виробництві озброєння.