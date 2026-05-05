Дрони атакували найбільший НПЗ на північному заході Росії у Ленінградській області — ЗМІ

Найбільший нафтопереробний завод на північному заході Росії Киришинефтеоргсинтез в Ленінградській області атакували дрони. Про це у вівторок, 5 травня, повідомляє Telegram-канал Astra , посилаючись на власний аналіз.

Пожежа виникла після атаки на території ТОВ Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) у місті Кіриші Ленінградської області, підтвердив OSINT-аналітик Astra, посилаючись на свідчення очевидців. Влада регіону також визнала, що основною метою атаки був КІНЕФ.

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Фото: Telegram-канал Astra

«Пожежа в промисловій зоні Кіриші локалізована, завершуються роботи з гасіння. Основною метою противника був КІНЕФ. Жертв внаслідок атаки немає», — сверджує губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

За його словами, загалом над регіоном було збито 29 безпілотників.

У місті Кіриші Ленінградської області працює Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод Північного Заходу Росії та один із найбільших у країні. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, гас, мазут і продукцію нафтохімії, а його річна потужність переробки становить приблизно 17−19 мільйонів тонн нафти.

Як пише Astra, українські безпілотники вже намагалися атакувати цей об'єкт у березні 2024 року, березні 2025 року, а також у ніч проти 4 жовтня 2025 року. Крім того, у березні 2026 року завод знову зазнав атаки, зазначає видання.

31 березня агентство Reuters писало, що КІНЕФ може частково відновити виробництво протягом місяця. Однак темпи будь-якого перезапуску залежатимуть від того, як швидко російські порти зможуть відновити завантаження.