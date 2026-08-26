Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів Росії — ЗМІ

Кирило Ковальчук, син голови Курчатовського інституту Михайла Ковальчука та племінник мільярдера Юрія Ковальчука, які входять до близького кола російського диктатора Володимира Путіна, очолив рейтинг найбільш високооплачуваних пропагандистів Росії.

Про це повідомляє видання Верстка у середу, 26 серпня, на основі витоку даних.

Ковальчук працює в Национальной медиа группе (НМГ) від 2008 року, а з 2014-го обіймає спеціально створену для нього посаду президента холдингу. За даними видання, його річний дохід перевищує 628 млн рублів. Ще кілька десятків мільйонів рублів йому платить структура дядька — керівна компанія банку Россия АБР Менеджмент.

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Друге місце посів глава Газпром-Медиа Холдинга Олександр Жаров із річним доходом близько 470 млн рублів. Третю сходинку зайняла генеральна директорка НМГ Світлана Баланова з доходом понад 400 млн рублів.

Серед телеведучих лідирує Микита Михалков — ведучий Бесогона на каналі Россия заробляє понад 270 млн рублів на рік. Крім того, на його рахунках у різних банках зберігається понад 2,5 млрд рублів, які щороку приносять йому ще близько 515 млн рублів відсотків.

Дмитро Саймс, ведучий Большой игры, у 2025 році отримав 97,3 млн рублів, а його загальний дохід за майже чотири роки роботи на Первом канале перевищив 291 млн рублів.