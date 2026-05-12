«Я не піду»: Стармер взяв відповідальність за поразку лейбористів, але відмовився залишати посаду

Стармер готується до ключової промови, яка може визначити його політичне майбутнє (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив , що не залишить посаду, попри розгромну поразку лейбористів на місцевих виборах і зростання тиску всередині партії.

Про це повідомляє Financial Times.



У ключовій промові Стармер визнав, що частина виборців ним «розчарована», та взяв відповідальність за результати виборів. Водночас він наголосив, що готовий боротися за свою посаду навіть у разі внутрішньопартійного голосування.

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«Я не піду», — заявив британський прем'єр.

Після його виступу британські державні облігації впали. Дохідність 10-річних держоблігацій зросла на 0,06 відсоткового пункту й перевищила 5%. Дохідність 30-річних паперів, які сильніше реагують на політичну нестабільність, піднялася на 0,10 пункту — до 5,67%.

Британські облігації показали гіршу динаміку порівняно з іншими європейськими ринками.

Тиск на Стармера посилюється і всередині Лейбористської партії. Депутатка Кетрін Вест, яка раніше погрожувала негайно кинути йому виклик, відступила від цього плану, але почала збір підписів серед лейбористських депутатів. Вона вимагає встановити терміни виборів нового лідера у вересні.

Голова впливової Групи зростання Кріс Кертіс також закликав Стармера піти.

Міністерка культури Ліза Нанді підтримала повернення мера Манчестера Енді Бернема до Вестмінстера. Водночас навколо міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга ширяться чутки про можливий виклик Стармеру, хоча його союзники це заперечують.

Раніше повідомлялося, що Стармер готується до ключової промови, яка може визначити його політичне майбутнє. Причиною стала поразка лейбористів на місцевих виборах, зокрема історична втрата контролю в парламенті Уельсу.

Букмекери оцінюють ймовірність відставки Стармера до кінця року у 70%. Кілька потенційних конкурентів у партії вже, видно, придивляються до боротьби за лідерство.

Раніше 11 травня Кір Стармер заявив, що не відмовиться від обов’язків керівника країни після провальних виборів. Він попередив, що країна ризикує зійти на «темний шлях».

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«Я знаю, що люди незадоволені станом справ у Британії, незадоволені політикою, а деякі — незадоволені мною. Я знаю, що є ті, хто в мене не вірить, і я знаю, що мушу довести, що вони помиляються», — сказав Стармер у Лондоні, під час вирішальної промови.

Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера програла на місцевих виборах у Великій Британії, які відбулися 8 травня. Натомість успіх мала правопопулістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 місць.

Агенція AP писала, що популярність Стармера різко впала після низки прорахунків з моменту його вступу на посаду в липні 2024 року. Його уряд намагається забезпечити обіцяне економічне зростання, відновити занедбану систему державних послуг і пом’якшити кризу вартості життя — завдання, які значно ускладнилися через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що перекрила постачання нафти через Ормузьку протоку.