Чотири міністри британського уряду пішли у відставку, оскільки Стармер відмовляється залишити посаду прем'єра

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер у вівторок, 12 травня, відкинув заклики піти у відставку. Того ж дня чотири міністри склали свої повноваження.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час засідання уряду прем'єр Британії наголосив, що, хоча він і бере на себе відповідальність за одну з найгірших поразок Лейбористської партії на виборах, однак жодних офіційних кроків для запуску конкурсу за лідерство зроблено не було.

Реклама

Як зазначають журналісти, кілька лояльних міністрів висловили йому свою підтримку.

«У Лейбористської партії є процедура висловлення недовіри лідеру, і вона не була запущена. Країна очікує, що ми продовжимо керувати. Це те, що я роблю, і те, що ми повинні робити як кабінет», — сказав Стармер.

Зважаючи на стрибок вартості запозичень до найвищого рівня за майже 30 років через побоювання щодо чергового спалаху політичної нестабільності у Великій Британії, прем'єр сказав, що «останні 48 годин дестабілізували уряд, і це має реальні економічні наслідки для нашої країни та сімей».

Оновлено о 22.58. Згодом видання BBC повідомило, що чотири міністри пішли у відставку з уряду, оскільки Лейбористська партія глибоко розколота через повстання серед депутатів проти лідерства Стармера.

Так, міністерка з питань захисту населення Джесс Філліпс, яка склала повноваження, у своєму листі повідомила прем'єру, що «не бачить змін», яких очікує країна, і не може працювати «під нинішнім керівництвом».

Вона зазначила, що вважає Стармера «в основному хорошою людиною, яка дбає про правильні речі».

«Проте я на власні очі бачила, що цього недостатньо. Бажання уникнути суперечок означає, що ми рідко їх ведемо, через що можливості для прогресу залишаються невикористаними та відкладаються на потім», — сказала Філліпс.

Інсайдери МВС повідомили BBC, що серед співробітників було значне розчарування через повільні темпи впровадження політики, про що Філіпс чітко зазначила у своєму листі про відставку.

Її відхід став наступним після звільненнгя Міатти Фахнбулле з посади міністерки з питань деволюції, віри та громад. Вона закликала Стармера «зробити правильну річ для країни та партії та встановити графік упорядкованого переходу влади».

Реклама:

Алекс Дейвіс-Джонс також пішла у відставку з посади міністра з питань потерпілих та насильства проти жінок і дівчат.

Вона закликала до «сміливих, радикальних дій» і так само наполягала на тому, щоб прем'єр визначив графік свого відходу.

Зубір Ахмед став четвертим міністром, який звільнився 12 травня. Він написав Стармеру, що громадськість «безповоротно втратила довіру до нього як прем'єр-міністра» і «подальше перебування на посаді є абсолютно неприйнятним».

Джерело в уряді повідомило BBC, що на засіданні кабінету Стармер сказав колегам, що не обговорюватиме результати виборів чи своє лідерство, і говоритиме з міністрами на ці теми лише «індивідуально».

Журналістам також стало відомо, що кілька міністрів намагалися поговорити з прем'єром про його лідерство після засідання, але він відмовився з ними спілкуватися.

Проте міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг має зустрітися з Стармером на Даунінг-стріт, 10 у середу, 13 травня.

BBC пише, що Стрітінг не робитиме жодних заяв, які могли б відволікти увагу від промови короля.

Раніше депутати від Лейбористської партії закликали Стармера піти у відставку після того, як він спробував запевнити, що не відмовиться від обовʼязків після провальних виборів.

Згідно з правилами лейбористів, щоб ініціювати процедуру зміни лідера, необхідна підтримка щонайменше 81 депутата (20% від загального складу фракції у парламенті). Опитування Sky News показало, що кількість депутатів, які відкрито закликали його піти, наразі становить 40 людей.

11 травня Стармер заявив, що не відмовиться від обов’язків очільника уряду після провальних виборів. Він попередив, що країна ризикує зійти на «темний шлях».

Реклама:

Лейбористська партія програла на місцевих виборах, які відбулися 8 травня. Натомість успіх мала правопопулістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 місць.

Інформагентство Associated Press писало, що популярність Стармера різко впала після низки прорахунків з моменту його вступу на посаду в липні 2024 року. Його уряд намагається забезпечити обіцяне економічне зростання, відновити занедбану систему державних послуг і пом’якшити кризу вартості життя — завдання, які значно ускладнилися через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що перекрила постачання нафти через Ормузьку протоку.

Серед чинників, які вдарили по рейтингу лейбористів, ЗМІ називали нещодавній резонанс навколо Пітера Мандельсона, посла Великої Британії у США, якого могли призначити, незважаючи на обізнаність про його близькі стосунки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.