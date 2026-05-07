У шкірі біля балістики. Що вбрання дочки Кім Чен Ина говорить про Північну Корею — BBC 7 травня, 03:38 Чжу Е, якій, як вважають, нині 13 років, дедалі частіше фотографують разом із батьком (Фото: Reuters/EPA/BBC)

У листопаді 2022 року з'явилася фотографія лідера Північної Кореї Кім Чен Ина зі стильно вдягненою юною дівчинкою поруч із ним - його донькою Чжу Е, пише Сангмі Хан, BBC News Korean.

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Прогулюючись разом із батьком перед височенною міжконтинентальною балістичною ракетою, вона була в чорних штанах і білій утепленій куртці, з довгим волоссям, зібраним назад.

Під час дебюту у державній пропаганді - їй, за повідомленнями, тоді було лише дев’ять років — Чжу Е вже була вдягнена так, щоб справляти враження.

Відтоді її зачіски стали складнішими, а вбрання — дедалі елегантнішим і витонченішим. Південнокорейське розвідувальне агентство вважає, що Кім Чен Ин обрав її своєю наступницею, з огляду на її дедалі більшу публічну присутність у такому юному віці.

Чжу Е, якій, як вважають, нині 13 років, дедалі частіше фотографують разом із батьком: вона стоїть поруч із ним під час ракетних запусків і військових парадів і навіть супроводжує його в закордонних поїздках.

Деякі аналітики вважають, що її стиль — шкіряні вироби, хутра та зачіска — також є ознакою того, що її готують до керівництва країною.

Фотографія першої офіційної появи Кім Чжу Е разом із Кім Чен Ином і міжконтинентальною балістичною ракетою була оприлюднена 19 листопада 2022 року / Фото: Reuters

Імовірно, образи Чжу Е визначає Відділ пропаганди й агітації уряду. Час від часу її бачили у формальних костюмах і спідницях, схожих на вбрання її матері Лі Соль Чжу.

«Оскільки Чжу Е ще дуже молода, її вік можна розглядати як потенційну слабкість для майбутнього лідера. Схоже, режим вдягає її у формальний одяг, подібний до того, який носить її мати, щоб замаскувати її молодість і створити більш зрілий образ», — каже заступник директора Інституту Седжон Чон Сон Чхан в інтерв'ю BBC Korean.

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В деяких випадках вона носила шкіряні куртки — «одяг, який справляє сильне враження і є водночас повсякденним», — що підходив би для відвідин «відносно жорстких або суворих місць», таких як військові бази, зазначає Чон.

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Але це також означало, що вона іноді виглядала так само, як і її батько, який полюбляє чорні шкіряні куртки та плащі.

Часом Чжу Е можна було побачити в однакових образах із батьком, який любить шкіряні плащі / Фото: EPA

Чжу Е (у центрі, в бордовому) часто стилізують так, щоб вона виглядала схожою на свою матір Лі Соль Чжу (ліворуч, у сірому) / Фото: Reuters

Віддзеркалення моди попередніх поколінь, відоме як «реплікація образу», — це тактика, яку лідери Північної Кореї використовували для утримання влади. На початку свого правління Кім Чен Ин намагався закріпити свою легітимність, одягаючись як його дід Кім Ір Сен.

Кім Ір Сен, який заснував і очолював Північну Корею понад 45 років, фактично, за словами експертів, сприймається в країні як божество.

«Відділ пропаганди й агітації відіграв надзвичайно важливу роль в організації низки процесів, які природним чином перенесли повагу до Кім Ір Сена на Кім Чен Ина», — говорить Чон.

«Кажуть, що північнокорейці були здивовані, коли Кім Чен Ин уперше з’явився публічно. Але південнокорейські експерти були також здивовані тим, що перший його образ був так схожий на молодого Кім Ір Сена.

Обмеження, з якими стикався молодий Кім Чен Ин як спадкоємець, такі як брак досвіду та вік, могли бути компенсовані лише тим фактом, що він був схожий на Кім Ір Сена.

Дійшло навіть до того, що серед північнокорейців поширювалися чутки про реінкарнацію Кім Ір Сена".

Кім Чен Ин (праворуч) під час візиту на ферму №1116 у травні 2015 року мав фетровий капелюх, дуже схожий на той, який носив його дід / Фото: Getty Images

Окрім закріплення легітимності, «через одяг західного дизайну Чжу Е та Лі Соль Чжу демонструють „стратегію диференціації“ — те, що їхній соціальний статус принципово відрізняється від статусу звичайних мешканців», зауважує Чон.

Те, що Чжу Е неодноразово бачили в шкіряних куртках, свідчить про прагнення Відділу пропаганди й агітації підкреслити її статус над пересічними громадянами.

«Носіння одягу з якісної шкіри — це спосіб продемонструвати особливий статус», — каже Чон.

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«Шкіряний одяг не є поширеним серед північнокорейців. Розкішні бренди, шкіряні куртки та хутряні пальта — це цінні речі, недоступні для звичайних жителів Північної Кореї», — додає він.

Кім Чу Е була в хутрі, коли супроводжувала батька до готелю "Мірьон" у провінції Рянґан у грудні 2025 року / Фото: AFP via Getty Images

Еволюція стилю Чжу Е разюче контрастує з посиленням контролю над рештою населення. У 2020 році Північна Корея ухвалила Закон про відмову від реакційної ідеології та культури, заблокувавши «зовнішню культуру».

Однак у 2023 році державне Корейське центральне інформаційне агентство оприлюднило відео, на якому Чжу Е знову прогулюється поруч із батьком перед міжконтинентальною балістичною ракетою — цього разу в чорній утепленій куртці, яку згодом ідентифікували як покупку вартістю $1 900 від французького люксового модного дому Christian Dior.

Наступного року Чжу Е одягла частково прозору блузку, що відкривала її руки, на церемонію завершення будівництва житлового району столиці Пхеньяна.

Після цього оприлюднили відеолекцію з директивою для пересічних громадян, у якій застерігали, що вони не можуть носити такі зачіски та вбрання, оскільки це «антисоціалістичні та несоціалістичні явища, які розмивають образ соціалістичної системи та підточують режим — цілі, що мають бути знищені», повідомило місцеве джерело Radio Free Asia.

У 2023 році Чжу Е була помічена в чорній утепленій куртці Christian Dior / Фото: Reuters

У травні 2024 року Кім Чжу Е одягла частково прозору блузку, що відкривала її руки, на церемонію завершення проєкту забудови вулиці Авангард у Пхеньяні / Фото: News1

Ці випадки підкреслили, як сім'я Кімів — до якої ставляться майже як до божественних постатей — часто звільняється від правил, що застосовуються до решти суспільства.

«Хоча джинси в Північній Кореї заборонені як західний елемент одягу, Кім Чен Ин з’являвся на публіці в них», — каже професор Лі У Йон з Університету північнокорейських студій.

«Якими б жорсткими не були заборони на іноземну культуру й навіть ухвалення законів, Північна Корея — це місце, де для верховного лідера немає нічого неможливого», — додає він.

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Водночас це не зупинило деяких північнокорейців від бажання наслідувати Кімів і вдягатися так само вишукано, як Чжу Е. Надходили повідомлення про зростання обігу люксових товарів, таких як косметика та парфуми Chanel, серед заможних північнокорейців, тоді як у місті на кордоні з Китаєм стали популярними хутряні пальта.

З’явилися фотографії дітей у престижному дитячому садку в частково прозорих блузках. Також повідомляють, що сонцезахисні окуляри та шкіряні плащі, подібні до тих, які носили Чжу Е та Кім Чен Ин, набувають популярності серед заможної молоді.

Це не є незвичним для Північної Кореї - раніше надходили повідомлення про молодих чоловіків, які носили зачіску Кім Чен Ина. Звичайні північнокорейці мають дуже обмежений доступ до інформації із зовнішнього світу, зокрема й до модних тенденцій, що робить лідера країни для них по суті іконою стилю. Тепер, схоже, нею стала й його донька.

Матеріал підготовлений за участю Хьонджон Кім