У Франції прокуратура розслідує кібератаку, що призвела до витоку даних майже 700 тисяч осіб

Прокуратура Парижа оголосила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, що торкнулася 678 000 облікових записів.

Про це в прокуратурі повідомили телеканалу BFMTV.

Підрозділ прокуратури Парижа, що займається кіберзлочинами, розпочав розслідування після кібератаки, яка торкнулася майже 700 тисяч користувачів податкової адміністрації.

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Розслідування, зокрема, стосується «незаконного викрадення даних, що містяться в системі автоматизованої обробки персональних даних, впровадженій державою».

У прокуратурі також зазначили, що йдеться про участь у злочинному угрупованні з метою підготовки злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше п’яти років, а також про незаконний доступ до системи автоматизованої обробки даних і перебування в ній у складі організованої злочинної групи.

14 серпня стало відомо, що кібератака на Головне управління державних фінансів Франції (DGFiP) могла призвести до витоку даних 678 000 користувачів.

Керівниця DGFiP Амелі Вердьє заявила, що хакери отримали доступ до даних фізичних осіб щодо оподатковуваного доходу, сімейного коефіцієнта та податку, утриманого біля джерела виплати. Що стосується підприємств, то йдеться про «менш конфіденційні дані, ніж у приватних осіб», зокрема про номер SIREN, а також адреси підприємства та його представника.

Раніше DGFiP повідомила, що зв’яжеться безпосередньо з кожною особою, яка постраждала від кібератаки, щоб поінформувати їх про дані, що їх стосуються, а також, за потреби, про необхідні запобіжні заходи.