Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить посаду наприкінці серпня
Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Фото: REUTERS/Carlos Barria)
Президент США Дональд Трамп заявив, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт залишить посаду наприкінці серпня.
Про це повідомляє Associated Press.
За його словами, Левітт вирішила залишити посаду, щоб більше часу проводити зі своїми маленькими дітьми та родиною.
«Керолайн тепер стане однією з моїх провідних зовнішніх радниць і впливовою фігурою в Республіканській партії, коли ми будемо працювати над тим, щоб кинути виклик історії та остаточно перемогти на проміжних виборах», — зазначив Трамп.
Трамп наразі не повідомив, хто може замінити Левітт на посаді.
Левітт нещодавно повернулася до роботи після відпустки у зв’язку з народженням другої дитини — доньки, яка народилася у травні. У прессекретарки також є дворічний син.
«Правда в тому, що з моменту повернення до Білого дому після народження доньки я в глибині душі відчувала, що не можу бути найкращою мамою, на яку заслуговують мої двоє маленьких дітей, присвячуючи при цьому постійний час, енергію та увагу, яких вимагає посада прессекретаря Білого дому — і саме тому я зрештою прийняла гірко-солодке рішення залишити Білий дім і розпочати новий етап у своєму житті», — написала Левітт в соціальних мережах.
До роботи в адміністрації Дональда Трампа Левітт була речницею MAGA Inc. — американського суперкомітету політичних дій (super PAC), створеного у 2022 році для підтримки Трампа.
Того ж року вона брала участь у виборах до Конгресу від штату Нью-Гемпшир. Після перемоги на республіканських праймеріз Левітт поступилася чинному конгресмену-демократу Крісу Паппасу.
Під час першого президентського терміну Трампа вона працювала помічницею з питань преси у Білому домі, а згодом обійняла посаду директорки з комунікацій республіканської конгресменки від Нью-Йорка Еліз Стефанік.