Колишній шеф-кухар з Канади визнав, що продавав смертельну речовину, він може бути причетний до 100 самогубств

У рамках угоди про визнання провини прокурори знімуть з Кеннета Ло обвинувачення у 14 вбивствах (Фото: Canadian Police)

Колишній шеф-кухар з Канади Кеннет Ло 28 травня визнав себе винним у консультуванні або сприянні самогубству .

Про це повідомив канал CBS News.

Кеннет Ло визнав провину у суді Ньюмаркета в канадській провінції Онтаріо у рамках угоди про визнання провини. Канадські прокурори знімуть з нього обвинувачення у вбивстві 14 людей віком від 16 до 36 років.

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Поліція Канади та всього світу розслідує понад 100 самогубств, пов’язаних із Ло. Він використовував низку веб-сайтів для маркетингу та продажу нітриту натрію, речовини, яка зазвичай використовується для консервування м’яса і може бути смертельною при потраплянні всередину.

Члени родини Стівена Мітчелла — молодшого, який наклав на себе руки, придбавши у Кеннета Лоу смертельну речовину, перед будівлею суду, 29 травня 2026 року / Фото: REUTERS/Carlos Osorio

«Слідчі просять членів громади бути уважними до будь-якої упаковки чи етикеток, на яких зазначено нітрит натрію», — заявляла у 2023 році констебль Сара Паттен.

Ло підозрюють у відправленні щонайменше 1200 посилок до понад 40 країн, з яких близько 160 було відправлено на адреси в Канаді. Він перебуває під вартою з моменту арешту в його будинку в Міссісозі, Онтаріо, у травні 2023 року.

Прокурори у Великій Британії вирішили не висувати обвинувачення Ло, попри розслідування його причетності до понад 112 смертей.

Королівська прокуратура та Національне агентство з боротьби зі злочинністю заявили, що Ло «слід засудити за повний обсяг його злочину в рамках єдиного вироку в Канаді». У листі до сімей загиблих вони заявили, що це було «важке рішення».

«Жоден результат у будь-якому суді не може позбавити жертв та їхніх сімей болю», — сказано в листі.

Сім'ї деяких загиблих закликали до публічного розслідування.

«Якщо наша країна не притягне нікого до суду за ці смерті, то найменше, що вона може зробити, — це провести належне розслідування того, як це могло статися», — сказала Адель Зейнеп Волтон, чия 21-річна сестра Еймі Волтон померла у 2022 році.

Ештін, син Кім Проссер, наклав на себе руки у березні 2023 року в Канаді, за кілька тижнів до арешту Лоу.

«Бути в суді в п’ятницю та сидіти там… це початок нового розділу процесу зцілення», — сказала Кім журналістам AFP.

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Влада Сполучених Штатів, Італії, Австралії та Нової Зеландії також провела розслідування.

Новозеландський коронер виявив, що чотири особи, які померли від самогубства там, замовляли товари онлайн у компанії, пов’язаної з Ло, але зазначив, що діяльність чоловіка поза юрисдикцією новозеландських судів.

У Канаді винним у сприянні самогубству загрожує до 14 років позбавлення волі, тоді як убивство першого ступеня автоматично карається довічним ув’язненням без права на умовно-дострокове звільнення протягом 25 років.

У Канаді асистована допомога в самогубстві є законною з 2016 року для осіб віком від 18 років. Будь-яка доросла людина з серйозною хворобою або інвалідністю може звернутися по допомогу у евтаназії, але тільки за рекомендацією лікаря.

За даними урядової статистики, щороку в Канаді близько 4500 людей помирають від самогубства, і щодня понад 200 людей намагаються накласти на себе руки.