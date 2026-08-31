Катастрофа пасажирського порома біля Кіпру: другу добу тривають пошуки 20 зниклих, судно лежить на глибині 514 метрів

31 серпня, 22:49
Врятовано 241 людину з 267, які перебували на борту Filo Jet (Фото: REUTERS)

Врятовано 241 людину з 267, які перебували на борту Filo Jet (Фото: REUTERS)

Турецьке глибоководне пошуково-рятувальне судно TCG Isin долучилося до масштабної операції біля узбережжя Кіпру, де після катастрофи пасажирського порома Filo Jet досі шукають 20 людей

Про це в понеділок, 31 серпня, пишуть The Guardian та BBC.

Судно, здатне проводити роботи на глибині до 3000 метрів, має допомогти знайти пором, який затонув на глибині 514 метрів, а також підняти його «чорну скриньку», що може пролити світло на причини трагедії.

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На підконтрольній Туреччині північній частині Кіпру влада підтвердила, що катастрофа забрала життя восьми людей. Кількість пасажирів, які досі вважаються зниклими, зросла з 17 до 20.

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За даними влади, врятовано 241 людину з 267, які перебували на борту Filo Jet. Пором прямував до Ташуджу на материковій частині Туреччини, коли почав набирати воду. Майже всі пасажири були громадянами Туреччини або турками-кіпріотами.

Солідарність із постраждалими продемонстрував засновник easyJet, англо-кіпріот Стеліос Хаджі-Іоанну, який запропонував 260 тисяч євро (223 тисячі фунтів стерлінгів) на підтримку родин загиблих і зниклих безвісти. Цей крок схвалили представники турків-кіпріотів.

Капітана порома та сімох членів екіпажу затримали. Судові органи розпочали розслідування катастрофи на тлі заяв про те, що члени екіпажу могли бути серед перших, хто покинув судно.

Під час допиту в місцевого судді члени екіпажу заявили, що причиною катастрофи став розлом носової частини порома катамаранного типу через неспокійне море. Однак свідчення очевидців заперечують цю версію. Пасажири розповідали представникам влади, що їхні прохання повернутися до порту залишалися без відповіді, коли пором почав набирати воду.

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30 серпня за кілька миль від узбережжя Кіпру перекинувся турецький пором, на борту якого було 267 людей.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   Туреччина Кіпр Пором

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