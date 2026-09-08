Один із найстаріших у Росії. Безпілотники атакували Саратовський НПЗ, у Мережі публікують кадри

Пожежа в районі Саратовського НПЗ у ніч проти 8 вересня 2026 року (Фото: Astra / Telegram)

У ніч проти вівторка, 8 вересня, жителі російського Саратова повідомили про вибухи та пожежу. Місцева влада попереджала про загрозу з боку безпілотників. За даними OSINT-аналітиків, ціллю БПЛА був ПАТ Саратовський НПЗ .

Завод входить до структури Роснєфті з березня 2013 року, пише російський Telegram-канал Astra .

Саратовський нафтопереробний завод — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, засноване ще 1934 року.

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Фото: Astra / Telegram

У Мережі також з’явилися кадри польоту безпілотника, як зазначається, в Саратовській області.

Завод уже неодноразово зазнавав українських атак.

Так, одну з них Генеральний штаб ЗСУ підтверджував 2 серпня.

Саратовський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ, зазначали в Генштабі.

У Telegram-каналі Astra тоді зазначали, що це вже як мінімум п’ятнадцьта українська атака на цей завод за весь час повномасштабної війни.