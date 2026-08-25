Велетень із Джидди. Яким буде найвищий у світі хмарочос — інфографіка NV

25 серпня, 20:01
NV Преміум
Уже зведено понад 100 поверхів Jeddah Tower (Фото: thejeddahtower.org)

Уже зведено понад 100 поверхів Jeddah Tower (Фото: thejeddahtower.org)

У Саудівській Аравії зводять неофутуристичний хмарочос Jeddah Tower висотою в кілометр, він має перевершити поточного рекордсмена — дубайський Бурдж Халіфа — на 172 м. Розповідаємо в інфографіці, що це за споруда.

Будівництво було розпочате у Джидді — другому за розміром місті королівства — в 2013 році і вже проминуло позначку у 106 поверхів зі щонайменше 157 запланованих. На цьому етапі зведення одного поверха займає три-чотири дні.

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Редактор: Микола Піддубний

Теги:   Хмарочос Саудівська Аравія Інфографіка NV Щомісячний журнал NV № 4 за серпень 2026 року

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