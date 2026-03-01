ЦАХАЛ заявив, що завдав нових ударів по урядових обʼєктах у Тегерані

Дим після вибуху внаслідок удару Ізраїля та США по Ірану 1 березня (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у неділю, 1 березня, повідомила, що завдала нових ударів по урядових об'єктах в столиці Ірану Тегерані. Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ у Х.

«Військово-повітряні сили, керуючись даними військової розвідки, розпочали широку хвилю ударів по цілях іранського терористичного режиму в центрі Тегерану», — йдеться в повідомленні.

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Як заявив ЦАХАЛ, протягом останньої доби військово-повітряні сили провели масштабні удари, щоб «досягти переваги в повітрі та відкрити шлях до Тегерана».

Раніше іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї помер вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки також ліквідовано головного радника із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

Атака США та Ізраїлю на Іран — головне

28 лютого 2026 року Ізраїль і США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) і Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Повідомляли про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові та ядерні об'єкти Ірану.

Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети атакували Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію і Йорданію, повідомлялося про удар по військових базах США.