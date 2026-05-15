Нетаньягу пригрозив позовом NYT через матеріал про сексуальне насильство над палестинцями у в’язницях Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Гідеон Саар пригрозили подати позов проти американської газети The New York Times через публікацію матеріалу про сексуальне насильство над палестинцями в ізраїльських військових в’язницях. Про це повідомляє The Guardian .

Журналіст Ніколас Крістоф у своїй статті навів свідчення 14 палестинців — чоловіків і жінок, які заявили про сексуальне насильство з боку ізраїльських тюремних наглядачів, солдатів і слідчих.

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У своєму матеріалі Крістоф зазначив, що поспілкувався з адвокатами, правозахисниками, гуманітарними працівниками та «звичайними палестинцями». Він також зауважив, що йому вдалося підтвердити багато свідчень, але у деяких випадках «це було неможливо, ймовірно, через те, що сором змушував людей не зізнаватися у зловживаннях навіть своїм близьким».

Крім того, журналіст написав, що «немає доказів того, що ізраїльські лідери наказують вчиняти зґвалтування», а також цитував заперечення ізраїльських чиновників щодо звинувачень, викладених у статті.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю називали публікацію «однією з найогидніших і найперекрученіших брехень, які коли-небудь з’являлися в сучасній пресі на адресу Держави Ізраїль».

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу та глава МЗС Саар доручили порушити справу про наклеп проти NYT.

«Вони зганьбили ізраїльських солдатів і поширили наклеп про зґвалтування, намагаючись створити хибну рівність між терористами з ХАМАСу, які чинять геноцид, та хоробрими ізраїльськими солдатами. Ми будемо боротися з цими брехнями як у суді громадської думки, так і в суді загальному. Правда переможе», — сказав Нетаньяху, коментуючи матеріал NYT.

Речниця NYT Даніель Роудс Ха стала на захист статті. Вона вважає, що погроза позовом є «частиною добре відпрацьованої політичної стратегії, спрямованої на підрив незалежної журналістики та придушення тих журналістських матеріалів, які не вписуються в певну наративну лінію».

«Нік вже десятиліттями висвітлює тему сексуального насильства і широко визнаний одним із найкращих у світі журналістів, які фіксують та свідчать про сексуальні зловживання, яких зазнають жінки та чоловіки у зонах воєн та конфліктів», — заявила речниця.

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Представник NYT Чарлі Штадтландер зазначив, що інтерв'ю Крістофа з 14 чоловіками та жінками «були підтверджені іншими свідками, де це було можливо, а також людьми, яким жертви довіряли, зокрема членами сімей та адвокатами».

«Деталі були ретельно перевірені, а свідчення додатково зіставлені з новинами, незалежними дослідженнями правозахисних груп, опитуваннями та, в одному випадку, зі свідченнями ООН. Протягом усього процесу підготовки матеріалу та перевірки фактів проводилися консультації з незалежними експертами щодо тверджень, викладених у статті», — уточнив він.

Це не вперше, коли ізраїльські чиновники погрожують подати позов проти The New York Times. У 2025 році Нетаньягу заявив, що газету «слід притягнути до відповідальності» за висвітлення проблеми голоду у секторі Гази. Однак Ізраїль так і не втілив цю погрозу у життя.