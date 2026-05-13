Історичне рішення. В Італії суд дозволив юридично визнати трьох батьків для однієї дитини

Італійський суд визнав для дитини двох батьків та одну матір (Фото: moshehar/pixabay.com)

В Італії суд визнав для 4-річного хлопчика трьох законних батьків – двох батьків та одну матір. Про це повідомляє Reuters .

Дитина народилася в Німеччині й живе там із двома чоловіками, які перебувають у шлюбі. Один із чоловіків є біологічним батьком дитини, який зачав її разом із жінкою, яка є подругою пари.

Реклама

Небіологічний батько, який має італійсько-німецьке походження, згодом усиновив дитину за німецьким законодавством, але подав заяву про визнання цього усиновлення й в Італії.

Однак там відхили цей запит через підозру, що дитина народилася в результаті сурогатного материнства за кордоном — практики, яку консервативний уряд Італії визнав злочином.

Апеляційний суд в італійському місті Барі скасував це рішення, визнавши, що в родині не було жодних домовленостей про сурогатне материнство.

Читайте також: Верховний Суд уперше підтвердив факт шлюбних відносин між двома чоловіками в Україні

Таким чином, Італія, як і Німеччина, визнає, що дитина має двох юридично визнаних батьків та одну матір.

«Тут не було ніякої таємної угоди про сурогатне материнство, це випадок, коли троє людей хочуть стати батьками цієї дитини, і суд це визнав», — сказав Паскуа Манфреді, адвокат одного з батьків хлопчика.

Рішення ухвалили ще в січні, але оприлюднили тоді, коли Італія відзначала 10-ту річницю ухвалення парламентом закону про легалізацію одностатевих партнерств.

Як зазначає Reuters, «історичне судове рішення» викликало обурення серед консервативних католиків.

Католицька організація Pro Vita & Famiglia, яка виступає за те, що вона називає «традиційними сімейними цінностями», засудила це рішення і заявила, що юридичне визнання одностатевих союзів «порушило основи сімейного права, наражаючи неповнолітніх на всілякі соціальні та ідеологічні експерименти».