У квітні Іран зміг збити винищувач F-15 , застосувавши тактику з використанням роїв безпілотників. Іранські сили розгорнули дрони в районі дій американської авіації, використавши досвід, отриманий з війни в Україні. Про це пише The New York Times , посилаючись на неназваного високопоставленого представника американських військових.

Іран збив над південною частиною країни американський винищувач F-15E за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу. Обидва члени екіпажу — пілот і оператор озброєння — катапультувалися. Пілота невдовзі врятували, тоді як оператор озброєння майже дві доби переховувався від іранців, доки американські сили спеціальних операцій не врятували його.

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За даними джерел газети, Іран розгорнув рій дронів у районі, куди проникли американські винищувачі. В інтерв'ю з представниками Пентагону екіпаж розповів, що система попередження та захисту літака виявила загрозу лише приблизно за 0,5 секунди до моменту, як іранська ракета з переносного зенітного ракетного комплексу уразила борт.

Американські військові дійшли висновку, що безпілотники передали іранським командирам координати GPS, швидкість та напрямок руху винищувача, що допомогло Ірану навести зброю на літак, розповіло джерело.

Незабаром після аварії винищувача президент США Дональд Трамп оголосив про «перерву» у бойових діях. За словами двох військових чиновників, американській армії знадобився час, щоб пристосуватися до нової тактики Ірану.

Раніше телеканал CNN повідомив, що пілот американського винищувача F-15, якого врятували спецпризначенці, заявив, що бачив численні іранські безпілотники, що зависли в повітрі та рухалися як одне ціле у формі, що нагадувала медузу. CNN зазначає, що якби льотчик справді побачив те, що він описав — формування, що рухається в унісон, — це було б «тривожним проривом в іранських технологіях БпЛА». Інший співрозмовник каналу зазначив, що пілот описав побачене як «мінне поле з дронів» у повітрі.

Збиття американського винищувача F-15: що відомо

3 квітня 2026 року іранські війська вперше збили американський винищувач F-15, у якому перебував екіпаж із двох пілотів. Один льотчик встиг катапультуватися. Його врятували двома військовими вертольотами. Однак другий член екіпажу залишався зниклим безвісти.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські спецпризначенці врятували другого члена екіпажу винищувача F-15, збитого над Іраном. За даними видання Axios, цей член екіпажу дістав поранення після катапультування з літака, проте міг ходити і понад добу переховувався в горах, уникнувши полону.

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Трамп зазначив, що американські військові провели «одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США» для порятунку льотчика.