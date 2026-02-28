Атака на будівлі лідерів та паніка серед населення: що відбувається у Тегерані під час ударів США та Ізраїлю — фоторепортаж
Дим над Тегераном під час операції США та Ізраїлю проти Ірану, 28 лютого 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
США та Ізраїль розпочали удар по Ірану близько 08:10 ранку за місцевим часом (06:40 за Києвом). В епіцентрі атаки опинилася, зокрема столиця — Тегеран, де пролунали численні вибухи, між будинками видно густі стовпи диму, пише NYT.
За даними The Guardian, близько 10:30 (09:00 за Києвом) у Тегерані пролунали нові вибухи, які чули в районі, де розташована президентська резиденція та офіси Ради національної безпеки. Карети швидкої допомоги забирали поранених, розповідають очевидці.
Також, за даними ЗМІ, було атаковано офіси аятоли Алі Хаменеї та Асамблею експертів — орган, який обирає верховного лідера Ірану. Мешканці Тегерана повідомляли, що бачили дим, який піднімався з району, де також розташовані президентський палац і Рада національної безпеки. Водночас убивства жодного чиновника поки що не було підтверджено.
Було здійснено напад на штаб-квартиру Корпусу вартових Ісламської революції, повідомлялося про значну кількість загиблих і поранених.
NYT пише, що атаки сталися в суботу вранці, у перший день тижня в Ірані, коли мільйони людей були на роботі, а діти — у школі. Мешканці Тегерана описували сцени паніки й хаосу.
На тлі атаки у Тегерані заблокували мобільний зв’язок, стаціонарні телефони також не працюють, пише NYT.
Вибухи пролунали не тільки у столиці, а й по всій країні, зокрема в Кумі, Тебрізі, Ісфагані, Керманшаху, Лурестані, Хорремабаді та Кереджі.
Уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану, тому що Тегеран, за його словами, намагався відновити свою ядерну програму. Він закликав КВІР скласти зброю.
У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю.