Дим над Тегераном під час операції США та Ізраїлю проти Ірану, 28 лютого 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

США та Ізраїль розпочали удар по Ірану близько 08:10 ранку за місцевим часом (06:40 за Києвом). В епіцентрі атаки опинилася, зокрема столиця — Тегеран, де пролунали численні вибухи, між будинками видно густі стовпи диму, пише NYT .

За даними The Guardian, близько 10:30 (09:00 за Києвом) у Тегерані пролунали нові вибухи, які чули в районі, де розташована президентська резиденція та офіси Ради національної безпеки. Карети швидкої допомоги забирали поранених, розповідають очевидці.

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Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Також, за даними ЗМІ, було атаковано офіси аятоли Алі Хаменеї та Асамблею експертів — орган, який обирає верховного лідера Ірану. Мешканці Тегерана повідомляли, що бачили дим, який піднімався з району, де також розташовані президентський палац і Рада національної безпеки. Водночас убивства жодного чиновника поки що не було підтверджено.

Фото: WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Було здійснено напад на штаб-квартиру Корпусу вартових Ісламської революції, повідомлялося про значну кількість загиблих і поранених.

Фото: Socia Media/via REUTERS

NYT пише, що атаки сталися в суботу вранці, у перший день тижня в Ірані, коли мільйони людей були на роботі, а діти — у школі. Мешканці Тегерана описували сцени паніки й хаосу.

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

На тлі атаки у Тегерані заблокували мобільний зв’язок, стаціонарні телефони також не працюють, пише NYT.

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Вибухи пролунали не тільки у столиці, а й по всій країні, зокрема в Кумі, Тебрізі, Ісфагані, Керманшаху, Лурестані, Хорремабаді та Кереджі.

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану, тому що Тегеран, за його словами, намагався відновити свою ядерну програму. Він закликав КВІР скласти зброю.

Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю.