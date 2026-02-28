У Бахрейні, Катарі та Кувейті пролунали вибухи, ЗМІ пишуть про іранську атаку на військові бази США

28 лютого, 11:29
Вибухи у Бахрейні, де розташована штаб-квартира П’ятого флоту США, 28 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Вибухи у Бахрейні, де розташована штаб-квартира П’ятого флоту США, 28 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

У Бахрейні та Катарі, де розташовані військові бази США, пролунали вибухи на тлі ударів Америки та Ізраїлю по Ірану. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише The Guardian.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що активувало сирени повітряної тривоги на тлі загрози атаки Ірану на військові бази США. Арабські ЗМІ повідомляють про початок іранської атаки, у столиці Бахрейну Манамі видно дим, пише The Times of Israel.

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https://twitter.com/josepgoded/status/2027675900582543564

За даними Al Jazeera, влада Катару — ще однієї країни, де розташована військова база США — розіслала SMS-повідомлення, в яких закликає людей залишатися в приміщеннях. Міністерство оборони Катару заявляє, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранську ракету.

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Видання також пише, що у Бахрейні під удар Ірану потрапила штаб-квартира 5-го флоту ВМС США.

Також повідомляється про ймовірний удар Ірану по військовій базі США в Абу-Дабі (ОАЕ).

Посольства США в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також в Йорданії наказали всім співробітникам залишатися в укритті та рекомендували всім американцям у цих країнах зробити те саме, пише NYT.

The Guardian додає, що вибухи чули і Кувейті. Ця країна, а також Катар та ОАЕ закрили свій повітряний простір.

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого — головне

Вранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану, тому що Тегеран, за його словами, намагався відновити свою ядерну програму. Він закликав КВІР скласти зброю.

Нова операція Ізраїлю проти Ірану називається Рев лева. Водночас Міністерство війни США оприлюднило свою назву операції — Епічна лють.

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У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на об'єкти іранських лідерів та силовиків, а також на військові об'єкти.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Катар Бахрейн удар США та Ізраїлю по Ірану Іран ОАЕ

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