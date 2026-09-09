«Позиція Путіна: навіжений психопат». Що відбувається в Кремлі, які дві сили конкурують там за вплив і чого чекати Україні - Преображенський
Путін останнім часом активно демонструє, що готовий до різкого загострення ситуації. І це вже відома позиція: «тримайте мене семеро, я божевільний психопат» — пояснює політолог Іван Преображенський. (Фото: Getty Images)
Політолог Іван Преображенський, що 14 років живе в Європі, але залишається одним з найкращих експертів по Росії, розповідає NV, як він бачить останні події і на що вони можуть вплинути у майбутньому.
Вересневі зустрічі американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Москві та Києві відновили трек трьохсторонньої розмови між США Америкою та Україною.
Політичний оглядач та експерт по Росії Іван Преображенський розповідає NV, якими були американські візити до Москви напередодні виборів в російську Держдуму, як Кремль бачить подальший розвиток війни в Україні і чого очікувати після того, як електоральний спектакль в Росії закінчиться.
— Почалося нове коло тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією. В яких умовах і з якими позиціями до них прийшов Кремль? У чому була функція цієї зустрічі для обох сторін?
— Основна функція зустрічі — відновити переговори. Трампу потрібні зовнішньополітичні успіхи перед виборами, а в нього їх немає. Тому він коливається між Іраном, Україною та сектором Гази, у крайньому випадку. Якщо неможливо розв’язати десь маленьку переможну війну, то, значить, варто спробувати десь забезпечити хоч який-небудь мир.