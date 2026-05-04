Навіщо чоловік приніс у банк скелет своєї сестри: історія про фінанси, яка сколихнула Індію — BBC 4 травня, 23:39 Відео, на якому чоловік несе скелет (заблюрено) своєї сестри, стало вірусним в Індії (Фото: BBC Hindi)

Чоловік зі східної Індії заявив, що його змусили принести до банку скелет його сестри, щоб довести її смерть. Він хотів зняти її заощадження з рахунку, пишуть Ракхі Ґхош та Нікіта Ядав, BBC.

Попередження: ця історія містить деталі, які можуть шокувати.

Відео зі штату Одіша, на якому 52‑річний Джіту Мунда приносить людські рештки до банку, стало вірусним в Індії і викликало величезну хвилю обурення.

Він сказав, що пішов на це з відчаю після багатьох спроб отримати доступ до грошей. Повідомляється, що він не мав можливості надати офіційне підтвердження смерті.

Поліція заявила, що він ексгумував рештки жінки, щоб принести їх до банку.

Банк заперечив, що вимагав цього, заявивши, що просив лише юридично необхідні документи. Там додали, що інцидент, імовірно, виник через необізнаність із процедурами, і що гроші передали законним спадкоємцям.

Банк також спростував інші заяви Мунди.

Інцидент, що стався минулого тижня у районі Кеонджгар, привернув загальнонаціональну увагу: багато хто розкритикував місцеву владу та банк за те, що вони не допомогли чоловіку.

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Міністр доходів штату Одіша Суреш Пуджарі заявив, що справу розслідують і що щодо керівника «відділення вживуть заходів». Адміністрація району Кеонджгар також висловила «глибоке занепокоєння», наголосивши, що захист прав і гідності людей є пріоритетом.

Мунда розповів BBC Hindi, що його випробування почалися після того, як на початку цього року померла його 56‑річна сестра Калара.

За його словами, вона працювала найманою працівницею й повернулася до батьківського дому після смерті свого чоловіка та сина.

За кілька місяців до смерті вона продала свою худобу і внесла до банку близько 19 300 рупій (203 долари США).

Багато селян в Індії стикаються з труднощами під час користування банками / Фото: Hindustan Times via Getty Images

Мунда розповів, що після її смерті кілька разів ходив до банку, але так і не зміг отримати гроші.

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«Коли керівник відділення відмовився слухати й постійно вимагав доказів, я розлютився, — сказав він. — Я приніс скелет, щоб показати, що вона померла».

На відео видно, як він несе до банку мішок з останками і кладе його біля входу до будівлі. Невідомо, хто зняв це відео.

Після того як відео викликало обурення, багато людей звернули увагу на бюрократичні перепони, пов’язані з доступом до коштів померлої людини. Зокрема, якщо людина не призначила спадкоємця, який може їх отримати.

Також люди наголошували на більших труднощах, із якими стикаються селяни в Індії, намагаючись розібратися в банківській системі.

В Індії, якщо власник рахунку помирає, не назвавши кому переходить рахунок, родина має надати такі документи, як свідоцтво про смерть і підтвердження прав законних спадкоємців. Цей процес може тривати певний час, особливо у віддалених селах, де доступ до таких документів обмежений.

Після хвилі критики Indian Overseas Bank, який управляє відділенням, де стався інцидент, заявив, що це неправда, що нібито працівники вимагали фізичної присутності померлої.

У банку сказали, що Мунду поінформували про процедуру, але він її не дотримався. Також банк заявив, що спочатку він прийшов у «нетверезому стані» й поводився обурливо, а згодом повернувся з рештками.

Керівник відділення Сушант Кумар Сеті повідомив BBC Hindi, що спочатку Мунда стверджував, ніби його сестра паралізована й не може прийти до банку, і що працівники запропонували відвідати її вдома.

За його словами, згодом Мунда заявив, що вона померла.

Сеті також спростував інші елементи розповіді Мунди, сказавши, що той не відвідував відділення протягом останніх двох місяців і що інші законні спадкоємці звернулися з вимогою отримати гроші, після чого посадовці попросили надати необхідні документи.

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Згодом втрутилися поліція та місцева влада, переконавши Мунду повернути рештки на кладовище та запевнивши його, що його звернення розглянуть.

Чиновники також запропонували йому 30 тис. рупій як допомогу.

Згодом посадовці видали свідоцтво про смерть жінки і документи про законних спадкоємців. Банк повідомив, що гроші передали членам родини жінки.