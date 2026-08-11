На територію Молдови залетів російський дрон: у Міноборони припускають, що це був реактивний шахед

На територію Молдови знову влетів російський дрон (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

У повітряний простір Молдови під час масованої атаки на Україну ввечері 10 серпня залетів безпілотник з Одеської області. Міноборони Молдови заявило, що характеристики об'єкта схожі з російським дроном Герань-3, пише Newsmaker .

За даними Служби повітряних операцій Національної армії, 10 серпня о 23:41 радари зафіксували об'єкт, що рухався з боку населеного пункту Степанівка Одеської області України та пролетів над повітряним простором Молдови через село Приозерне Слободзейського району.

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За хвилину дрон вилетів з повітряного простору Молдови назад в Україну північніше Степанівки. У Міноборони зазначають, що за характеристиками БпЛА схожий на Герань-3, тобто реактивний шахед.

БПЛА Герань-3 / Інфографіка: NV

Приблизно в цей час українські Telegram-канали повідомляли про рух російського дрона уздовж кордону з Молдовою.

Інциденти з дронами у Молдові - головне

10 серпня поліція Молдови повідомила, що поблизу села Крокмаз у Штефан-Водському районі Молдови 9 серпня вибухнув, ймовірно, дрон-ракета. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приватних домогосподарств.

Повідомлення про вибух надійшло вдень 9 серпня. Поліція виявила на місці уламки ударного БпЛА.

Фахівці встановили, що вибух стався на висоті приблизно 2,5 метра внаслідок зіткнення дрона з деревом у лісосмузі. Постраждалих немає, але уламки БпЛА розлетілися на великій території, що спричинило пошкодження кількох господарств у селі Крокмаз.

У заяві підкреслюється, що це перший інцидент з таким БпЛА на території Молдови.

Село Крокмаз розташоване на кордоні з Одеською областю, яку російські дрони масовано атакували 9 серпня. Одеська ОВА напередодні повідомляла про 14 постраждалих, пошкодження будинків та об'єктів енергетики. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку на регіон, зокрема баражуючими боєприпасами Бандероль.

Раніше у Молдові вже виявляли уламки російських дронів Герань.