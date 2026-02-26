Новоприбулі українські чоловіки не отримуватимуть колективний захист у Норвегії

Уряд Норвегії хоче посилити правила перебування для новоприбулих чоловіків з України віком від 18 до 60 років. Згідно з пропозиціями, вони більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції Норвегії у четвер, 26 січня.

«Імміграція до Норвегії має бути контрольованою, стійкою та справедливою. З осені 2025 року Норвегія, як і кілька європейських країн, спостерігає зростання кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни. Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у скандинавських країнах. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль», — сказала міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен.

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Уряд незабаром представить на громадське обговорення пропозицію, згідно з якою українські чоловіки віком від 18 до 60 років, за деякими винятками, більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту в Норвегії. Вони зможуть подавати заяви на притулок за загальними правилами.

«Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж ми можемо інтегрувати. Розселення біженців — це добровільне завдання муніципалітетів. Норвезькі муніципалітети доклали значних зусиль за останні роки та розселили майже 100 тис. українських переміщених осіб. Кілька муніципалітетів повідомляють про перевантаження місцевих послуг і нестачу житла», — зазначила міністерка праці та інтеграції К'єрсті Стенсенг.

Пресслужба норвезького уряду пояснила, що посилення правил стосуватиметься лише нових заявників і не вплине на тих, хто вже має тимчасовий колективний захист у країні.

Крім того, обмеження не будуть поширюватися на чоловіків, які документально звільнені від служби або очевидно не здатні її проходити, а також на осіб, евакуйованих за програмою медичної евакуації.

Передбачаються винятки й для чоловіків, які одноосібно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

Уряд має на меті прийняти регуляторні зміни до Великодня. Невдовзі після цього вони набудуть чинності.

25 лютого під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським норвезький премʼєр Йонас Гар Стере заявив, що питання мобілізації є внутрішньою справою України. Водночас Осло зосереджене на створенні стабільного механізму підтримки для тих людей, які прибувають до країни.