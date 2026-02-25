Президентка Мексики заявила, що може судитися з Маском через натяки на зв’язки з наркокартелями

Про це повідомило Reuters 24 лютого.

Заяві Шейнбаум передував допис Маска у соцмережі Х, де він стверджував, що президентка Мексиси є пов’язаною з наркокартелями.

«Вона [Шейнбаум] просто говорить те, що їй кажуть її боси з картелів», — написав Маск 23 лютого, після захоплення та ліквідації мексиканськими правоохоронцями лідера картелю Нове покоління Халіско Немесіо Осегери.

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Клаудія Шейнбаум заявила, що питання позову проти американського мільярдера наразі вивчають урядові юристи.

Як зауважує видання, перемогти у суді президентці Мексики може бути складно. Якщо вона позиватиметься проти Маска за звинуваченням у наклепі, їй треба буде довести, що Маск свідомо сказав щось неправдиве про неї або «безрозсудно знехтував правдою», коли сказав це. Зокрема Reuters вказує на сильний юридичний захист свободи слова у США.

22 лютого у Мексиці ліквідували одного з найвпливовіших наркоторговців світу — Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса на прізвисько Ель Менчо, лідера картелю Нове покоління Халіско. Цей картель в останні роки став найпотужнішою та найвідомішою злочинною організацією Мексики.

США пропонували винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів за затримання Немесіо Осегери, обвинуваченого у контрабанді величезної кількості кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон.