Після офіційного попередження України: Міжнародна організація цивільної авіації змінила рекомендації щодо захисту літаків у зонах конфліктів
ІКАО закликає країни посилити захист цивільних літаків від усіх ризиків, пов’язаних з конфліктами (Фото: REUTERS/ABC-TV/Pool)
Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) оновлює рекомендації щодо заходів безпеки для цивільних повітряних суден над зонами конфліктів або поблизу них на тлі зростання ризиків у всьому світі. Про це сказано у заяві ІКАО 2 вересня.
Організація зазначає, що далекобійна зброя, БпЛА, радіочастотні перешкоди у навігаційних супутникових системах, а також сучасні системи ППО належать до військових технологій, що становлять загрозу для цивільних літаків.
«ІКАО фіксує підвищений ризик того, що цивільні літаки стануть мішенями або опиняться під перехресним вогнем, і хоча авіаційна галузь здатна змінювати маршрути польотів та підтримувати роботу під час конфліктів, така оперативна гнучкість не усуває фундаментальної загрози безпеці», — сказано у заяві.
Організація закликала всі держави-члени взяти на себе більш рішучі зобов’язання щодо захисту літаків від усіх ризиків, пов’язаних з конфліктами. Країни мають оцінювали безпеку повітряного простору, який вони контролюють, та оперативно обмінюватися інформацією про загрози, а також покращувати координацію між військовими та цивільними органами влади, щоб запобігти помилковому розпізнаванню цивільних суден як військових цілей, говориться у заяві.
ІКАО оновлює рекомендації щодо заходів безпеки, пов’язані із військовою діяльністю, та інструкцію з оцінки ризиків для експлуатації літаків над зонами конфліктів або поблизу них. Тепер основна увага приділяється тому, як влада та авіакомпанії можуть ефективніше оцінювати загрози.
У заяві також підкреслюється, що Конвенція про цивільну авіацію та Резолюція Асамблеї ІКАО забороняють застосування зброї проти цивільних літаків.
Заява ІКАО з’явилася після того, як міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ офіційно попередив Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку у повітряному просторі РФ і закликав уникати польотів над територією держави-агресора.
1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні, розв’язана державою-агресором, починає «закривати небо» над РФ. Через масову присутність безпілотників російський повітряний простір стає небезпечнішим для цивільної авіації.
«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати», — сказав президент.
Глава Кремля Володимир Путін цинічно назвав слова Зеленського «заявкою на державний тероризм» і заявив, що Москва нібито не веде переговорів із «терористами», попри те, що саме РФ розпочала війну і щодня тероризує мирне населення України.