Після офіційного попередження України: Міжнародна організація цивільної авіації змінила рекомендації щодо захисту літаків у зонах конфліктів

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) оновлює рекомендації щодо заходів безпеки для цивільних повітряних суден над зонами конфліктів або поблизу них на тлі зростання ризиків у всьому світі. Про це сказано у заяві ІКАО 2 вересня.

Організація зазначає, що далекобійна зброя, БпЛА, радіочастотні перешкоди у навігаційних супутникових системах, а також сучасні системи ППО належать до військових технологій, що становлять загрозу для цивільних літаків.

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«ІКАО фіксує підвищений ризик того, що цивільні літаки стануть мішенями або опиняться під перехресним вогнем, і хоча авіаційна галузь здатна змінювати маршрути польотів та підтримувати роботу під час конфліктів, така оперативна гнучкість не усуває фундаментальної загрози безпеці», — сказано у заяві.

Організація закликала всі держави-члени взяти на себе більш рішучі зобов’язання щодо захисту літаків від усіх ризиків, пов’язаних з конфліктами. Країни мають оцінювали безпеку повітряного простору, який вони контролюють, та оперативно обмінюватися інформацією про загрози, а також покращувати координацію між військовими та цивільними органами влади, щоб запобігти помилковому розпізнаванню цивільних суден як військових цілей, говориться у заяві.

ІКАО оновлює рекомендації щодо заходів безпеки, пов’язані із військовою діяльністю, та інструкцію з оцінки ризиків для експлуатації літаків над зонами конфліктів або поблизу них. Тепер основна увага приділяється тому, як влада та авіакомпанії можуть ефективніше оцінювати загрози.

У заяві також підкреслюється, що Конвенція про цивільну авіацію та Резолюція Асамблеї ІКАО забороняють застосування зброї проти цивільних літаків.

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Заява ІКАО з’явилася після того, як міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ офіційно попередив Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку у повітряному просторі РФ і закликав уникати польотів над територією держави-агресора.

1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні, розв’язана державою-агресором, починає «закривати небо» над РФ. Через масову присутність безпілотників російський повітряний простір стає небезпечнішим для цивільної авіації.

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«Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати», — сказав президент.

Глава Кремля Володимир Путін цинічно назвав слова Зеленського «заявкою на державний тероризм» і заявив, що Москва нібито не веде переговорів із «терористами», попри те, що саме РФ розпочала війну і щодня тероризує мирне населення України.