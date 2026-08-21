У п’ятницю, 21 серпня, у Москві знайшли мертвим 83-річного генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва, який, ймовірно, застрелився.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Там зазначили, що Лаптєва знайшли мертвим у його квартирі на Верхній Красносільській вулиці в Москві. За попередніми даними, причиною смерті стало вогнепальне поранення голови.

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Інших подробиць щодо обставин смерті ексгенерала ФСБ наразі не повідомляли.

У пропагандистських ЗМІ писали, що Лаптєв брав участь у війні в Афганістані, після чого багато років працював у КДБ та ФСБ, де займався «інформаційною безпекою». Наприкінці 1990-х він також обіймав посаду заступника міністра з податків і зборів країни-агресора.

Із 1998 року Лаптєв очолював раду директорів компанії Інформтехніка і Зв’язок, яка розробляє та виробляє захищені системи професійного зв’язку для державних і корпоративних структур. Серед основних замовників компанії фігурують Міноборони РФ, МВС Росії та телефонна станція Санкт-Петербурга.

21 липня повідомлялось, що у Москві знайшли мертвим 57-річного Олексія Коршенка, який раніше був заступником гендиректора компанії Авіа Груп, що управляє VIP-терміналами аеропортів Шереметьєво та Пулково, а причиною смерті називають самогубство. За даними російських ЗМІ, Коршенка знайшли повішеним на балконі, однак його друзі не вірять у версію суїциду.