Хусити захопили стратегічний порт у Ємені: під загрозою один із найважливіших морських шляхів світу

Єменські хусити встановили контроль над стратегічним портовим містом Моха на узбережжі Червоного моря, що може посилити їхній вплив над протокою Баб-ель-Мандеб — одним із ключових морських маршрутів для світової торгівлі.

Про це повідомляють Reuters і The New York Times із посиланням на джерела серед єменських чиновників.

За даними співрозмовників видань, підтримувані Іраном бойовики-хусити захопили місто та його порт після кількох днів запеклих боїв із силами, союзними міжнародно визнаному уряду Ємену, який підтримує Саудівська Аравія.

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Моха стала центром масштабного наземного наступу хуситів. За словами місцевих посадовців, бойовики витіснили урядові сили з міста, отримавши контроль над важливим портом на березі Червоного моря.

Паралельно хусити здійснюють атаки на стратегічні острови Ханіш у Червоному морі. Урядові сили та їхні союзники передислоковуються до міста Дхубаб, розташованого безпосередньо біля Баб-ель-Мандебської протоки навпроти острова Перім. Контроль над цими районами має ключове значення для впливу на морський шлях.

Баб-ель-Мандебська протока є південним входом до Червоного моря між Єменом і африканським узбережжям Джибуті та Еритреї. Через неї проходить один із головних маршрутів транспортування нафти й палива з країн Перської затоки до Європи через Суецький канал.

NYT пише, що захоплення Мохи стало серйозною невдачею для Саудівської Аравії та її союзників у Ємені, оскільки ставить під сумнів їхню здатність стримувати розширення впливу хуситів.

Конфлікт в Ємені триває з 2014 року, відколи хусити захопили столицю країни Сану. Після цього коаліція на чолі із Саудівською Аравією почала військову кампанію проти бойовиків, що призвело до багаторічної війни. Перемир’я, досягнуте за посередництва ООН у 2022 році, значною мірою знизило інтенсивність бойових дій, однак не призвело до остаточного врегулювання.

Нова ескалація відбувається на тлі загострення протистояння між Іраном і США, яке загрожує стабільності регіону та безпеці глобальних поставок енергоносіїв, пише Reuters.

31 липня The Guardian писав, що Саудівська Аравія розглядала можливість проведення масштабної військової операції проти єменських хуситів. Операція могла включати морські операції, авіаудари та наземний наступ у центральних районах Ємену.

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20 липня військовий речник єменських хуситів заявив про запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Хусити стверджують, що Саудівська Аравія «майже 12 років» тримає їх у «несправедливій облозі».