П’ять потенційних претендентів. Хто може стати новим верховним лідером Ірану після ліквідації Хаменеї — CNN

Жінка тримає плакат із зображенням верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого внаслідок авіаудару під час спільної військової операції Ізраїлю та США 28 лютого, Тегеран, 1 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Клерикальний режим Ірану тепер має знайти наступника аятоли Алі Хаменеї , який керував країною майже чотири десятиліття і офіційно не оголошував про спадкоємця.

Про це в неділю, 1 березня, пише CNN, аналізуючи, хто очолюватиме країну після ліквідації верховного лідера.

Зазначається, що наступний глава Ірану буде обраний органом, відомим як Асамблея експертів, до складу якого входить 88 високопоставлених священнослужителів.

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Керівна еліта прагнутиме діяти без зволікань, щоб продемонструвати стабільність у країні, пише CNN. Очікується, що члени Асамблеї зберуться найближчим часом, щоб обговорити можливих кандидатів.

Новий лідер має бути чоловіком, священнослужителем, моральним авторитетом. Він має володіти політичною компетентністю, а також бути вірним ідеям Ісламської Республіки. При цьому Асамблея експертів може витлумачити правила таким чином, щоб викреслити зі списку претендентів священнослужителів-реформаторів, вказує CNN.



На думку експертів та аналітиків, серед претендентів на цю посаду — Моджтаба Хаменеї, другий син Алі Хаменеї. Йому 56 років, він має істотний вплив за політичними лаштунками та міцні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також з його воєнізованим формуванням Басідж. Водночас перехід влади від батька до сина не вітається в шиїтському мусульманському духовенстві. Крім того, Моджтаба не є високопоставленим священнослужителем і не відіграє жодної офіційної ролі в керівному режимі.

Можливим наступником Алі Хаменеї CNN також називає менш відому фігуру — священнослужителя з досвідом роботи в урядових установах, який також був довіреною особою Хаменеї. Йдеться про Алірезу Арафі. Йому 67 років, зараз він є заступником голови Асамблеї експертів, а також очолює іранську систему семінарій.

Утім, Арафі маловідомий як політичний важковаговик і не має тісних зв’язків із силовими структурами.

Ще один можливий кандидат, ім'я якого називає CNN, — Мохаммад Мехді Мірбагері, священнослужитель і член Асамблеї експертів, що представляє найконсервативніше крило духовенства і нині очолює Ісламську академію наук у священному місті Кум. Він рішуче виступає проти Заходу.

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Також у списку можливих претендентів є Хасан Хомейні, онук засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні і хранитель мавзолею діда. Однак він не обіймав державних посад і, ймовірно, не має великого впливу на апарат безпеки країни або політичну еліту. Відомо, що він не настільки радикальний, як багато його колег. У 2016 році йому заборонили балотуватися в Асамблею експертів.

Ще одним потенційним наступником Алі Хаменеї є, на думку CNN, Хашем Хоссейні Бушері. Це високопоставлений священнослужитель, який володіє тісними зв’язками з інститутами, що відповідають за спадкоємність, зокрема з Асамблеєю експертів, де він обіймає посаду першого заступника голови.

Імовірно, він був близький до Хаменеї, але не має тісних зв’язків із КВІР і не веде активної громадської діяльності, зазначає CNN.

Іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув вранці 28 лютого в результаті ударів Ізраїлю і США.

Також було підтверджено загибель головнокомандувача КВІР Мохаммеда Пакпура.

За даними агентства IRNA, під час атаки також загинув головний радник із питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

1 березня іранське агентство Tasnim повідомило, що в перехідний період Іран очолюватимуть спільно президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один із членів Ради вартових конституції.