Підприємниця та письменниця Ольга Гуцал в розмові з NV презентує свою книгу «Хоробрість жити разом» про виклики та трансформації сучасного шлюбу та стосунків у парі. (Фото: DR)

Досвідчена підприємиця і письменниця Ольга Гуцал стверджує, що за останні роки шлюб пережив серйозні зміни, і його стара традиційна модель дуже застаріла, проте з’явилася нова, більш пристосована до сьогодення.

З Ольгою Гуцал, досвідченою підприємицею та засновницею компанії Kamion-Oil, NV зустрічається, щоб поговорити зовсім не про бізнес, а про шлюб, а також про її нову книгу Хоробрість жити разом, присвячену трансформаціям і викликам шлюбу в XXI столітті.

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«Я в бізнесі з 90-х років і дуже часто спілкуюся про бізнес з профільними аудиторіями, але останнім часом люди, здається, навчилися вести бізнес і працювати, втім в них багато питань — а жити як?» — пояснює вона. Результатом відповіді на ці запитання і стала книга.

Про трансформації, що переживають сучасний шлюб і життя у шлюбі Гуцал розповідає NV.

— Ваша книга починається з думки про розлучення. Розлучення в Україні — це майже завжди трагедія і ситуація провини: є винний і є жертва. Вкрай рідко зустрічаються пари, які подивилися один на одного і сказали: «Здається, що ми вже завершили цей етап, давай з повагою розійдемося». Чому так?