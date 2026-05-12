Після спалаху на лайнері MV Hondius. Глава ВООЗ закликав країни готуватися до збільшення кількості випадків хантавірусу

Француженка, яка заразилася хантавірусом на борту круїзного лайнера MV Hondius, зараз перебуває в реанімації на штучній вентиляції легенів, заявили медики (Фото: IMAGE OBTAINED BY REUTERS/Handout via REUTERS)

Про це 12 травня повідомляє британська газета The Guardian.

«Наразі немає ознак того, що ми спостерігаємо початок більшого спалаху, але, звісно, ситуація може змінитися, і, з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу, можливо, що найближчими тижнями ми побачимо більше випадків», — заявив Гебреїсус на пресконференції в Мадриді.

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Водночас представники французьких органів охорони здоров’я в Парижі повідомили, що француженка, яка заразилася хантавірусом на борту круїзного лайнера MV Hondius, зараз перебуває в реанімації на штучній вентиляції легенів.

Як заявив журналістам доктор Ксав'є Лескюр, у 65-річної жінки були супутні захворювання.

«Вона перебуває на штучній легені та штучному кровообігу, що, як ми сподіваємося, допоможе їй подолати цей етап», — сказав він.

Крім того, у ВООЗ наразі підтвердили дев’ять випадків зараження андським варіантом вірусу, серед них, крім француженки, громадянин США. У них було виявлено позитивний результат тесту після евакуації із судна, заявили медики.

Інфографіка: NV

МОЗ Іспанії повідомило, що в одного з 14 іспанців, евакуйованих із MV Hondius і поміщених на карантин до військового госпіталю в Мадриді, було підтверджено хантавірус і спостерігалися симптоми захворювання.

«У пацієнта, у якого вчора було отримано попередній позитивний результат, підтвердився хантавірус. Учора у пацієнта спостерігалася субфебрильна температура та легкі респіраторні симптоми, але наразі його стан стабільний і не спостерігається явного погіршення клінічного стану», — йдеться в заяві відомства.

При цьому, як повідомляє британська медіакорпорація BBC, судно MV Hondius залишило іспанський острів Тенерифе в понеділок і прямує в нідерландський порт Роттердам. Два літаки з останніми 28 пасажирами приземлилися 12 травня в сусідньому Ейндховені.

12 співробітників голландської лікарні зараз перебувають на карантині через імовірний контакт із вірусом після лікування одного з евакуйованих пасажирів, пише видання.

Повідомляє, що троє людей померли після подорожі на цьому судні. В іспанця та громадянина Франції, які раніше повернулися додому, підтвердився позитивний результат тесту. ВООЗ підтвердила дев’ять випадків захворювання, ще два випадки перебувають у стадії розслідування.

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Хантавіруси зазвичай переносяться гризунами, але можливе передання людині штаму Андс, яким, на думку ВООЗ, деякі пасажири судна заразилися в Південній Америці, підсумували у ВВС.

Як заявив прессекретар Центру громадського здоров’я Микола Ганич, в Україні щорічно реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, що передається від гризунів людині, повідомляє Укрінформ.

«В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією, але цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини», — зазначив він.

Ганич також зазначив, що зараження хантавірусом може статися через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Для того, щоб знизити ризик зараження, рекомендується не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря, а замість цього проводити вологе прибирання, резюмував він.

Ситуація зі спалахом хантавірусу на лайнері MV Hondius — що відомо

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Уже відомо про смерть трьох осіб.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Однак уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту в місті Санта-Крус, щоб висловити стурбованість через прибуття MV Hondius.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів.

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11 травня глава МОЗ Іспанії Хав'єр Паділья Бернальдес заявив, що француженка, яку евакуювали з круїзного лайнера MV Hondius і в якої симптоми хантавірусу спершу вважали «просто нервовим напруженням», опинилася в критичному стані.