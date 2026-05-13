У Нідерландах лікарня порушила протокол щодо хантавірусу, понад 10 співробітників відправили на карантин

У Нідерландах 12 медиків було відправлено на карантин через порушення протоколу безпеки (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

У нідерландському місті Неймеген 12 співробітників університетського медичного центру відправили на карантин через порушення протоколу безпеки під час роботи з пацієнтом, зараженим хантавірусом .

Про це повідомляє Reuters.

Керівництво центру призначило 12 медикам превентивний шеститижневий карантин через недотримання підвищених заходів безпеки під час контакту з аналізами крові та сечі інфікованого.

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У лікарні заявили, що ризик зараження дуже низький, а медичну допомогу іншим пацієнтам продовжують надавати без перебоїв.

Інфікованого пасажира круїзного лайнера MV Hondius, де раніше стався спалах хантавірусу, доправили в університетський медичний центр Неймегена 7 травня.

У ніч на 12 травня в Нідерландах також приземлився літак із 28 пасажирами.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни світу підготуватися до зростання кількості випадків зараження хантавірусом.

Ситуація зі спалахом хантавірусу на лайнері MV Hondius — що відомо

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Уже відомо про смерть трьох осіб.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Однак уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенеріфе зібралися біля будівлі парламенту в місті Санта-Крус, щоб висловити стурбованість через прибуття MV Hondius.

10 травня круїзний лайнер MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів.

11 травня глава МОЗ Іспанії Хав'єр Паділья Бернальдес заявив, що француженка, яку евакуювали з круїзного лайнера MV Hondius і в якої симптоми хантавірусу спершу вважали «просто нервовим напруженням», опинилася в критичному стані.