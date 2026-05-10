Вакцини та методи лікування хантавірусу перебувають на етапі розробки. Проте, за словами науковців, доти, доки не стався спалах хвороби на круїзному лайнері MV Hondius , ці дослідження не були серед пріоритетів громадського здоров'я.

Про це написало The New York Times 9 травня.

Історія з MV Hondius привернула увагу до рідкісного патогену, який зазвичай не був у зоні інтересів фахівців.

Цілеспрямованого лікування хантавірусів, які зазвичай переносять гризуни, не існує, також наразі немає й загальнодоступних вакцин. Тому, коли пасажири MV Hondius почали хворіти посеред Атлантичного океану, лікарі та експерти охорони здоров’я мало що могли запропонувати.

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«Це такий тривожний дзвінок, адже наш арсенал майже порожній», — заявив дослідник інфекційних захворювань з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Вайті Арумугасвамі.

Але така ситуація склалася не через брак зусиль, зауважує видання. Кілька наукових груп по всьому світу працюють — подекуди вже десятиліттями — над розробкою методів лікування та вакцин проти хантавірусу. Проте знайти фінансування для медичних досліджень щодо патогену, який нечасто вражає людей і не так швидко розповсюджується, щоб спричинити пандемію, було доволі складно.

Менш із тим, перспективні вакцини та методи лікування все ж таки є, і деякі з них, за словами експертів, можна було б розробляти набагато швидше, якби боротьба з хантавірусом вийшла у пріоритет.

Фахівці пояснюють, що є два основні типи хантавірусів — віруси Старого Світу, що циркулюють переважно в Азії та Європі, та віруси Нового Світу — відповідно зустрічаються в Америці. Спалах на круїзному лайнері пов’язують якраз із вірусом Нового Світу, відомим як вірус Анд. Він є ендемічним для Південної Америки (тобто таким, що притаманний саме цьому регіону) та єдиним хантавірусом, який поширюється між людьми.

За інформацією медиків, існують вакцини проти деяких вірусів Старого Світу в Азії, але їхня ефективність не вважається високою. Проти вірусів Нового Світу взагалі немає ліцензованих вакцин, проте існує розробка Медичного дослідницького інституту інфекційних захворювань армії США. У першому дослідженні вона показала хороші результати — за певних режимів дозування понад 80% учасників виробляли нейтралізуючі антитіла. Серед головних недоліків називають те, що вакцина потребує щонайменше трьох доз.

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Вірусолог Джей Хупер (який є винахідником кількох патентів на вакцину проти хантавірусу, що належать уряду США) заявив, що в разі нагальної потреби вакцина готова до подальшого розвитку.

«Ми виконали наукову роботу. Просто для просування вакцин потрібні інші сили — ринки, урядовий попит», — пояснив він.

Наразі основним методом лікування хантавірусної інфекції є підтримувальна терапія, яка може включати додатковий кисень або апарат штучного кровообігу. Інколи лікарі призначають противірусний препарат рибавірин, але, за словами вчених, його ефективність проти вірусів Нового Світу наразі не доведена.

4 травня стало відомо, що на круїзному лайнері MV Hondius, який перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде з близько 150 людьми на борту, зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Вже відомо про смерть трьох людей і про щонайменше трьох інфікованих.

На борту MV Hondius є й п’ятеро громадян України.

Інфографіка: NV

6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Проте уряд Канарських островів запросив додаткових консультацій з Мадридом, а портові робітники Тенерифе зібралися біля будівлі парламенту у місті Санта-Крус, аби висловити занепокоєння через прибуття MV Hondius.