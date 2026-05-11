Четверо українців залишаться на судні, де спалахнув хантавірус, до прибуття в Нідерланди — МЗС

11 травня, 10:49
Четверо громадян України залишаються на судні MV Hondius (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Четверо громадян України залишаються на судні MV Hondius (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Частина українських громадян, які перебувають на борту круїзного лайнера MV Hondius, залишиться у складі екіпажу для забезпечення його переходу до Нідерландів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі NV.

Консульські посадові особи України перебувають у контакті з українським громадянином, який має покинути судно в межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

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Поки що ознак захворювання у громадян України не зафіксовано.

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Ситуація перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України та дипломатичних установ України в Нідерландах, Іспанії та Консульства України в Малазі.

10 травня нідерландський MV Hondius прибув до берегів Тенеріфе на Канарських островах в Іспанії, де розпочалася евакуація пасажирів, незважаючи на протести місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що на борту спалахнув рідкісний хантавірус, унаслідок якого загинуло троє людей. Відомо, що на кораблі перебувають п’ятеро українців.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   МЗС України Віруси Хвороби Хантавірус

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