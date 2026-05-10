Спалах хантавірусу на круїзному лайнері: MV Hondius прибув до Тенерифе, іспанські медики розпочали евакуацію пасажирів

Круїзний лайнер MV Hondius у порту Гранадилья-де-Абона на Тенерифе, Іспанія, 10 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

Круїзний лайнер MV Hondius , на якому зафіксовано спалах хантавірусу, прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах в Іспанії. Медичний персонал піднявся на борт для проведення остаточної перевірки та евакуації пасажирів, пише Reuters з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Іспанії у неділю, 10 травня.

Операцію з евакуації проведуть таким чином, щоб уникнути контактів пасажирів та членів екіпажу MV Hondius з місцевим населенням. Першими корабель покинуть громадяни Іспанії, яких доставлять на берег невеликими човнами, після чого перевезуть автобусами до місцевого аеропорту.

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Як повідомили урядові чиновники, ці пасажири повернуться до Мадрида на борту іспанського військового літакаю

У звіті Міністерства охорони здоров’я Іспанії сказано, що судно пройшло відповідні медичні перевірки перед тим, як стати на якір біля берегів Тенерифе.

«Згідно з інформацією, наданою експертами, які перебували на борту судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, гризунів не виявлено, тому передача вірусу через контакт з гризунами на борту малоймовірна», — йдеться у звіті.

Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, США, Велика Британія та Нідерланди підтвердили, що відправили літаки для евакуації своїх громадян. Пасажири не покинуть судно, доки не прибуде призначений їм літак, повідомили іспанські чиновники.

Після іспанців борт MV Hondius покинуть пасажири з Нідерландів, Німеччини, Бельгії та Греції, повідомила міністерка охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія. Потім евакуюють громадян з Туреччини, Франції, Великої Британії та США.

Тридцять членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно буде продезінфіковано, повідомили в іспанському уряді.

6 травня Іспанія повідомила, що прийме круїзний лайнер MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. На борту спалахнув хантавірус, внаслідок якого загинули три людини.

9 травня стало відомо, що через прибуття корабля портові робітники Тенерифе влаштували протест біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус.

Відомо, що на борту лайнера перебувають п’ятеро українців.