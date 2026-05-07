Круїзний лайнер, де спалахнув хантавірус, прямує до Канарських островів. У МЗС розповіли про стан здоров’я українців

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому зафіксували спалах смертельного хантавірусу, прямує до Канарських островів в Іспанії, прибуття очікується 9 травня. Усі п’ятеро українців, які перебувають на кораблі, мають задовільний стан здоров’я, повідомили журналістам у Міністерстві закордонних справ України у четвер, 7 травня.

Після прибуття лайнера на Канарські острови усі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження.

У МЗС зазначили, що посольство України у Нідерландах підтримує постійний контакт з представником компанії-оператора MV Hondius щодо українців, які перебувають на кораблі.

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«Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу MV Hondius, задовільний, ознак захворювання у них не виявлено», — розповіли у МЗС.

Загалом з судна евакуювали п’ятьох осіб, у двох з них підтвердили хантавірус. Вони проходять лікування в Йоганнесбурзі (ПАР) та Цюріху (Швейцарія). Інших трьох осіб з підозрою на захворювання було доставлено до Нідерландів та Німеччини.

4 травня стало відомо, що на кораблі MV Hondius з близько 150 людьми на борту (серед них — п’ятеро українців) зафіксували спалах рідкісної інфекції, спричиненої хантавірусом. Загинули три людини, серед яких була літня подружня пара. Також інфікувалися щонайменше троє людей.

Лайнер перебував біля узбережжя Республіки Кабо-Верде в Атлантичному океані. 6 травня Іспанія повідомила, що прийме MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. Згодом уряд Канарських островів відхилив заяву про готовність прийняти корабель та заявив про необхідність додаткових консультацій з Мадридом.

Хантавіруси — це родина вірусів, що передаються переважно через контакт із сечею або фекаліями заражених гризунів, таких як щури та миші. Вірус вражає легені та нирки, ліків проти нього немає.