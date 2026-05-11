Пасажир із США з круїзного лайнера MV Hondius та медперсонал після висадки з човна на Тенерифе, Іспанія, 10 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

У одного з пасажирів, яких евакуювали з круїзного лайнера MV Hondius біля берегів Тенерифе, виявили хантавірус, але без симптомів. Його тест показав позитивний результат на борту евакуаційного літака, повідомляє Associated Press у понеділок, 11 травня.

Вірус виявили в одного з 17 американців, у нього не фіксують жодних симптомів.

Ще один пасажир лайнера — громадянин Франції — почав проявляти симптоми хантавірусу на борту іншого літака під час польоту додому. Усіх французів помістили в сувору ізоляцію з планом пройти тестування, повідомляв прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

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Літак з американцями має прибути до штату Небраска 11 травня. Спочатку людей доправлять до Університету Небраски, де є карантинний центр, щоб оцінити рівень контакту з хворими. Одного пасажира, який отримав позитивний тест, відправлять до відділу біоізоляції Небраски.

Associated Press повідомляє, що медичний персонал та пасажири MV Hondius зійшли з судна у захисних костюмах з масками. До Тенерифе прибули літаки з понад 20 країн, щоб забрати своїх громадян.

Частина екіпажу та тіло пасажира, який помер на борту, попрямують на судні до Роттердама у Нідерландах, де корабель дезінфікуватимуть.

10 травня нідерландський MV Hondius прибув до берегів Тенерифе на Канарських островах в Іспанії, де розпочалася евакуація пасажирів, попри протести місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що на борту спалахнув рідкісний хантавірус, внаслідок якого загинули три людини. Відомо, що на кораблі перебувають п’ятеро українців.